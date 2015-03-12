راه های ارتباطی روستاهای هدف گردشگری اردبیل پاکسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی شامگاه چهارشنبه درجلسه کمیته اجرایی سفرهای نوروزی شهرستان اردبیل تصریح کرد: ضروری است بخشداران تابعه شهرستان با همکاری دهیاران نسبت به پاکسازی روستاهای هدف گردشگری اقدام کنند.

وی با تاکید به پاکسازی محور گردشگری سردابه اضافه کرد: انتظار می رود بخشداری ها امکانات مناسب گردشگری را برای رفاه مسافران تدارک ببینند.

فرماندار اردبیل افزود: با هماهنگی های بعمل آمده تمامی دستگاههای خدمات رسان، امدادی وپشتیبانی آماده استقبال از مسافران نوروزی هستند.

زنجانی از تمهیدات لازم برای اسکان مسافرین نوروزی خبر داد و گفت: علاوه بر هتل ها ومهمانسراها، اماکن عمومی برای اسکان اضطراری گردشگران شامل مصلی مساجد، سالن های ورزشی و اماکن شهرداری درنظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: همچنین برای اسکان فرهنگیان ۳۰۰ کلاس درس در ۲۹ مدرسه پیش بینی شده است که درصورت نیاز تا ۵۰ درصد قابل افزایش خواهد بود.

فرماندار اردبیل به آمادگی بانک ها، شرکت نفت، شرکت های بیمه، امداد خودرو و دستگاههای نظارتی وبازرسی وبهداشتی اشاره کرد وافزود: هماهنگی های لازم با صنوف مختلف از جمله جامعه مراکز اقامتی، پذیرایی بین راهی ودفاتر خدمات مسافرتی انجام شده است.

زنجانی با اشاره به کشیک ۵۵ نانوایی در تعطیلات نوروز از بازاریان خواست جهت خدمات به مسافران نوروزی آمادگی لازم را داشته باشند وبه طور کامل بازار را تعطیل نکنند تا مسافران از جاذبه های دیدنی و بازار اردبیل دیدن نمایند.

زنجانی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری مردم درچهارشنبه آخر سال تاکید کرد: ضمن حفظ شان وحرمت ایام فاطمیه باید از استفاده از مواد محترقه خطرناک که موجب آسیب به مردم وخانواده ها می شود پرهیز شده و با نیروی انتظامی همکاری مناسب داشت.