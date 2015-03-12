قهرمان قهرمانان ورزش استان زنجان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی زنجان شامگاه چهارشنبه در سالن هلال احمر زنجان در حضور استاندار و معاونین وی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر زنجان، مدیران استانی و بسیاری از ورزشکاران و خانواده های آنها برگزار شد.

این برنامه با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان، شورای اسلامی شهر زنجان و شهرداری زنجان برگزار شد که در آن در کنار برنامه های شاد و متنوع از مربیان و داوران به نام زنجان و قهرمانان ورزشی زنجان در سال های ۹۲ و ۹۳ با اعطای تندیس و لوح یادبود تجلیل شد.

ابتدای این مراسم با خوشامدگویی و تقدیر مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان از ورزشکاران و افتخار آفرینان آغاز شد.

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان به عنوان اداره کل فرهنگی کشور انتخاب شد

سید ارسلان حسینی با اشاره به جلسه روز سه شنبه در وزارت ورزش اعلام کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان به عنوان اداره کل فرهنگی کشور انتخاب شد و این امر محقق نمی شد مگر با حمایت و همدلی تمامی مسئولان استان که از ورزش استقبال کردند.

حسینی افزود: خوشبختانه در حال حاضر حمایت ها و اسپانسر در ورزش استان وضعیت خوبی دارد ولی کافی نیست و امید است بتوانیم برنامه های بیشتر با کیفیت بالاتری برای جوانان و ورزشکاران استان فراهم کنیم.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به رشد قابل ملاحظه ورزش استان زنجان در سال های اخیر تصریح کرد: کسب مقام‌ های مختلف در عرصه های ملی و بین المللی و ثبت رکودهای جهانی که در دفتر افتخارات فرزندان این استان ثبت شده حاکی از این ادعا است.

وی اظهار داشت: با توجه به برنامه هایی که در استانداری زنجان درحال تدارک است آینده خوبی در انتظار ورزش زنجان است و امید است با این تلاش ها تعداد افتخارآفرینان بیشتر شود.

حسینی با اشاره به خشنودی مقام معظم رهبری از غرور آفرینی ورزشکاران کشور در عرصه های بین‌المللی و دستور ایشان برای توجه بیشتر به ورزش، ابراز کرد: باعث خوشحالی است که ورزشکاران ایران با رعایت مسائل دینی و شرعی به روی سکوهای قهرمانی می روند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز افزود: جوانان زنجان به جوانمردی و غیرت معروف هستند و همت بلند آنها موجب افتخار آفرینی در تمام عرصه ‌ها است و امید است همکاری مسئولان استان وهمت بازیکنان و ورزشکاران استان را بر سکوهای افتخار داخلی و خارجی قرار دهد.

وی با اشاره به ایجاد کمیسیون ورزش در شورای اسلامی زنجان گفت: هر یک از اعضای این کمیسیون دارای تیم هستند و افتخاراتی برای استان به ارمغان آورده اند.

ضیایی از ورزشکاران که برخلاف میل مستکبرین نام ایران و پرچم آن را در عرصه های بین المللی بالا بردند تشکر کرد و بیان کرد: حضور تاریخی و موفق بانوان زنجان که با حفظ شئونات اسلامی موفق به کسب قهرمانی شدند بسیار ارزشمند است چرا که باور ایرانیان را در دنیا به تصویر کشیدند.

در این مراسم که در ۳ بخش از قهرمانان و مربیان و داوران تجلیل شد ابتدا از مربیان اعزامی موفق به میادین بین المللی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ تجلیل شد.

در قسمت مربیان از آذر همایون پور مربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر، کمال عشق مربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر، حسین روحانی مربی تیم ملی کاراته در اینچئون، رامین موحد نیا مربی تم ملی ووشو، حسن روحانی مربی کاراته، اکبر عربدوست سر مربی واتر پلودر مسابقات اسیایی، بهناز مراد خانی، فریده دادو، ویدا مظهر، فرهاد عصفوری، احمد رسولی و حسین مقدم تجلیل شد.

پس از تجلیل از مربیان ورشکاران با اخلاق و جوانمرد معرفی شدند که مهدی سهرابی در رشته دوچرخه سواری و زهرا محمدی در ورزش سه گانه به عنوان ورزشکار اخلاق معرفی شدند و از سروش اسکندری به عنوان تنها بدمینتون باز مرد ایران در بازی های آسیایی نیز تجلیل شد.

و در قسمت ورزشکاران از محسن محمدسیفی رشته ووشو، مهدی سهرابی رشته دوچرخه سواری، امیرحسین گلپسند رشته تیراندازی، مهسا جاور رشته قایقرانی، وحید ملکی رشته سپک ‌تاگرا، میثم نصیری رشته کشتی، علیرضا احمدی رشته بسکتبال با ویلچر، حامد کریمی در رشته واترپلو، علیرضا مقدم رشته واترپلو، حمیدرضا مقدم رشته واترپلو، حسین مشک بار رشته سپک‌تاگرا، علیرضا بختیاری رشته ووشو، فرناز اسماعیل‌زاده و الناز رکابی رشته سنگ نوردی، محمد نادری، مهدی محمدی در رشته ووشو، مسعود فتحی در رشته قایقرانی، سروش اسکندری در رشته بدمینتون، اکبر محمدزاده در رشته ووشو، مهدی مرادی و سولماز بازرگان در رشته دوومیدانی جانبازان و معلولان و بسیار دیگر از قهرمانان سال های ۹۲ و ۹۳ استان در عرصه های بین المللی تجلیل شد.