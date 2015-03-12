مراسم تحویل سال نو در امامزاده های شاخص اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبر قیامی صبح پنج شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های طرح آرامش بهاری تصریح کرد: به مانند سال های قبل مراسم تحویل سال نو امسال نیز در امامزاده ها برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم همراه با دعا خوانی و مناجات خوانی بوده و برای امامزاده های شاخص استان پیش بینی شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان توسعه گردشگری مذهبی و رونق امامزاده ها و اماکن متبرکه را از اهداف طرح آرامش بهاری خواند و گفت: در عین حال ایجاد آرامش و آسایش زائران و مسافران نوروزی در این طرح دنبال می شود.

قیامی با اذعان به مشارکت ۱۹ امامزاده در این استان در برنامه های طرح آرامش بهاری اضافه کرد: اسکان موقت زائران، برپایی ایستگاه صلواتی، خیمه معرفت، دفتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی، نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی، غرفه حجاب و عفاف و برگزاری روزانه مسابقه های فرهنگی در امامزاده ها پیش بینی شده است.

وی از دیگر اهداف این طرح را ترویج آموزه های دینی و اعتقادی برشمرد و اضافه کرد: در برنامه های این طرح فضاسازی معنوی و نهادینه کردن ارزش های انقلاب به عنوان اهداف محوری محسوب می شود.

به گفته مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ضروری است به دلیل تقارن ایام سوگواری فاطمیه با تعطیلات نوروز برنامه های مذهبی در امامزاده ها گسترده تر از سال قبل به اجرا درآید.

قیامی از غبار روبی و آماده سازی امکان متبرکه خبر داد و تاکید کرد: برای اقامه نمازهای جماعت یومیه در طول اجرای طرح، روحانی پیش بینی شده است.

به گفته این مسئول طرح نوروزی آرامش بهاری همزمان با سراسر کشور از ۲۸ اسفندماه ۹۳ لغایت ۱۵ فروردین ماه ۹۴ برگزار می شود.