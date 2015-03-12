مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-نهاد المنشوق وزیر کشور لبنان اعلام کرد: داعش تهدید به حمله به سفارت مصر کرده است و ما اقدامات لازم را انجام داده ایم.

- منابع وابسته به ارتش لبنان از نقض حریم آبهای این از سوی قایقهای جنگی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

- منابع عراقی به تسلط نیروهای مردمی بر بخش اعظم تکریت و احتمال تسلط کامل بر این شهر در امروز اشاره کردند.

- یک منبع امنیتی مصری اعلام کرد: بر اثر انفجار در اطراف یک مرکز دولتی در قاهره خساراتی وارد شد اما تلفاتی به بار نیامد.

- رسانه ها از حملات تروریستهای داعش لیبی به منطقه المساکن در شهر بنغازی در شرق لیبی خبر دادند.

-ارتش سوریه و کمیته های مردمی در نبل و الزهراء در حلب با گروههای مسلح درگیر شد.

- شبتای چاوت رئیس اسبق موساد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را شکست خورده در تامین امنیت صهیونیستها دانست.

- شبکه المیادین از عملیات ارتش سوریه علیه مراکز داعش در کوههای القلمون و وارد شدن تلفات سنگین به تروریستها خبر داد.

- صلاح العبیدی سخنگوی جریان صدر گفت: عملیات آزادسازی صلاح الدین، مقتدی صدر را تشویق به رفع تعلیق گردانهای صلح کرد.

-بر اثر آتش سوزی در مرکز تجاری در شرق مسکو چهار نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند.

- صندوق بین المللی پول با کمکهای جدید به ارزش 17.5 میلیارد دلار به اوکراین موافقت کرد.

رئیس پلیس فرگوسن آمریکا پس از اتهامات وارده علیه وی درباره تبعیض نژادی استفعا کرد.