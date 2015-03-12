کاهش ۱۲درصدی بارش باران در اصفهان/هشداردوباره در زمینه خشکی تالاب

به گزارش خبرنگار مهر، داوود پرهیزگار شامگاه چهارشنبه طی سفر خود به اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: هواشناسی در نگاه کاربری موضوعی بسیار فراگیر و مورد استفاده تمام جامعه است.

وی افزود: از نظر تخصصی در بخش حمل و نقل و ترابری در سه حوزه هوایی، دریایی و زمینی نیازمند دانش هواشناسی هستیم که در این میان اطلاعات هواشناسی در حوزه هوایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور از جمله کاربردهای هواشناسی را در بخش تامین مواد غذایی برشمرد و ابراز داشت: بخش های زنبورداری، دامداری، باغبانی، زراعت، پرورش مرغ و ماهی و به ویژه کشاورزی به شکل مستقیم و غیر مستقیم از شرایط جوی تاثیر می پذیرند.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت منابع آب از موارد دیگری است که نیازمند اطاعات هواشناسی است، ادامه داد: مرکز ملی خشکسالی به شکل مستمر خشکسالی را پایش و اطلاعات موردنیاز را در اختیار مردم قرار می دهد که از طریق سایت سازمان هواشناسی که روزانه بروزرسانی می شود، قابل دریافت است.

پرهیزگار تاکید کرد: مطالعات هواشناسی در مقوله توسعه پایدار نیز اهمیت بسیاری دارد و به عنوان سند بالادستی مورد توجه قرار می گیرد.

برای توسعه پایدار نیازمند مطالعات اقلیم شناختی و هواشناختی هستیم

وی اضافه کرد: مطالعات اقلیم شناختی و هواشناختی برای توسعه بسیار مورد نیاز است تا با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی شاهد توسعه ناپایدار و اتفاقاتی همانند خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب گاوخونی نباشیم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور بیان داشت: به عبارتی اگر بدانیم در یک حوضه آبریز میزان بارش و توسعه و مصرف آب به چه میزان است بر اساس مطالعات اقلیمی برنامه ریزی و هیچگاه دچار مشکل نخواهیم شد.

وی در ادامه با اشاره به نقش علم هواشناسی در فعالیت های نظامی خاطرنشان کرد: این علم برای انجام تمامی مانورها و عملیات نظامی و به طور مثال درباره تصمیم گیری چگونگی عملکرد در زمان حملات شیمیایی دشمن بسیار کاربردی است.

پرهیزگار حوزه بهداشت و درمان را نیز با مسئله هواشناسی درگیر دانست و گفت: آلودگی هوا، ایجاد ریزگردها، باران اسیدی و موارد مشابه موضوعاتی هستند که ارتباط تنگاتنگی با حوزه هواشناسی دارند.

راه اندازی سیستمUSSD برای پیش بینی هوا

وی با اشاره به اینکه مسئله ریزگردها باعث شده که هواشناسی در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد، بیان داشت: برای چاره اندیشی درباره ریزگردها یک برنامه ملی در حال انجام است و شبکه پایش کشور در سال ۹۴ راه اندازی می شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به خدمات عمومی سازمان هواشناسی از تهیه نسخه اندروئید پیش بینی هوا برای موبایل و راه اندازی سیستم USSD در این ارتباط خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اداره هواشناسی اصفهان به عنوان معین تهران معرفی شده و از دو کلاستر کشور (سوپر کامپیوتری که به شیوه پردازش موازی عمل می کند) یکی در اصفهان قرار دارد، گفت: این مسئله بدان معناست که اصفهان باید پا به پای تهران به مردم خدمات ارائه کند.

اداره هواشناسی اصفهان نیازمند امکانات سخت افزاری

پرهیزگار ادامه داد: از دیدگاه من توان کارشناسان اداره هواشناسی اصفهان خوب است اما این اداره از نظر سخت افزاری و امکانات نیازمند تقویت بیشتری است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در این ارتباط که دلیل اینکه غلب پیش بینی های منتشر شده اداره هواشناسی اصفهان در رسانه ها در ارتباط با آب و هوا و آلودگی اشتباه است یا با چند روز تاخیر محقق می شود و اینکه چه برنامه ریزی های اصلاحی در این راستا قرار است انجام شود ، ابراز داشت: اگر پیش بینی غلطی انجام شده بخشی از آن برعهده ما و ابزارهای ضعیف پیش بینی است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: امروزه دانش هواشناسی در دنیا شدیدا وابسته به علم آی تی است و اگر این دانش در پیش بینی ها کمک کننده نباشد بخشی از کار دچار نقصان می شود چراکه مدل هایی که برای پیش بینی هوا به کار گرفته می شود حجم محاسباتی بالایی دارد.

بخشی از پیش بینی های اشتباه هوا ناشی از ذات امر پیش بینی است

وی دلیل دیگر این اتفاق را ذات پیش بینی هوا دانست و تاکید کرد: بر این اساس شما در دنیا نمی توانید یک سازمان هواشناسی را جست و جو کنید که پیش بینی های ۱۰۰ درصد صحیح داشته باشد و به همین دلیل پیش بینی ها به شکل درصدی بیان می شوند.

پرهیزگار ادامه داد: پیش بینی به معنای بیان پدیده ای پیش از وقوع است و به یقین اگر در داده های دیده بانی خطایی ایجاد شود پیش بینی را نیز دچار خطا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ارتقای سطح پیش بیی ها نیازمند زیر ساخت هایی است و در این راستا باید علاوه بر ارتقای سخت افزاری از نظر نرم افزاری یعنی به روز کردن نیروها و انجام تحقیق و پژوهش نیز فعال تر عمل کنیم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به مراجعات مکرر مردمی به سایت سازمان هواشناسی ابراز داشت: همین امروز و با وجود خطا، سازمان هواشناسی مورد اعتماد جامعه است و باید در این زمینه فعالیت های بهتری انجام شود.

مصر، لیبی و عرسبتان منابع خارجی انتشار ریزگردها در کشور

وی در ارتباط با مشکل ریزگردها که تمام نقاط کشور را تحت تاثیر قرار داده است، ابراز داشت: منبع عمده این ریزگردها خارجی است و حتی گسترش آنها تا کشورمان از مصر، لیبی و جنوب عربستان رصد شده است که البته به دلیل مسافت ذرات سبک گردوخاک به ایران می رسند.

پرهیزگار با بیان اینکه منطقه خاورمیانه پتانسیل خیزش گرد و خاک را دارد بیان داشت: گرچه بخشی از ریزگردها منبع داخلی دارند اما با توجه به اینکه کشور عراق بسیار به ایران نزدیک است گرد و خاک های انتشار یافته از این کشور را نیز می توان داخلی محسوب کرد.

وی خشک شدن تالاب ها راه منبعی برای ایجاد ریزگرد دانست و گفت: تغییر کاربری زمین و رها کردن زمین شخم رده شده خود یکی از عومل ایجاد ریزگردهاست.

بارش باران تا اواخر بهار در حد نرمال خواهد بود

رئیس سازمان هواشناسی کشور با پیش بینی بارش های ماه آینده کشور اظهار داشت: از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه بارش های کشور در سطح نرمال و بالاتر و تا پایان بهار در حد نرمال خواهد بود.

وی افزود: تا امروز در کل کشور ۱۸.۳۱ درصد کم بارشی نسبت به وضعیت نرمال داشته ایم که این میزان در اصفهان ۲۳.۷ درصد بوده است.

پرهیزگار تاکید کرد: تهران نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش بارش و اصفهان در همین مدت ۱۲ درصد کم بارشی داشته است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که به تعجب استاندار اصفهان از فقدان ایستگاه هواشناسی مستقل در اصفهان به عنوان معین تهران و کمبود تجهیزات اشاره کرده بود، تنها به این پاسخ بسنده کرد که زمین بدهند تا ایستگاه در آن احداث شود.

رئیس سازمان هواشنای کشور با بیان اینکه در ۲۳ سال گذشته چندین بار خشکسالی در کشور رخ داده است، گفت: پس از نخستین سال خشکسالی این کمبود بارش ها جبران نشده و به سال بعد منتقل شده است.

وی اضافه کرد: به عبارتی در ۷ سال اخیر بارش بیش از حد نرمال را شاهد نبوده ایم و معمولا این بارشها در حد نرمال قرار داشته و گاهی نیز شرایط خشک داشته ایم بنابراین از نظر هیدرولوژیکی اکنون کشور در شرایط خوبی قرار ندارد.