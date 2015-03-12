جام قهرمانی رده های سنی پایه به اصفهان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشوی قهرمانی کشور در بخش پسران و در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان که با حضور ۳۱۰ ووشوکار در دو بخش تالو و ساندا از سراسر کشور دوشنبه هفته جاری در سالن فجر مجموعه ورزشی بندرعباس آغاز شده بود شب گذشته با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در پایان رقابتی نزدیک و فشرده میان تیم‌های حاضر، اصفهان موفق شد به عنوان نخست تیمی در مجموع تالو و ساندا دست یابد. این تیم موفق شد ۹ مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز را به نام خود ثبت کند. زنجان با ۳ طلا، ۵ نقره و ۲ برنز و خراسان رضوی با ۳ طلا، ۲ نقره و ۳ برنز به عنوان دوم و سوم دست یافتند. تیم‌های بوشهر، چهار محال و بختیاری، لرستان و هرمزگان نیز به ترتیب عناوین چهارم تا هفتم را به نام خود ثبت کردند.

نتایج کامل رقابتها در بخش ساندا:

وزن ۴۸- کیلو:

۱- روح الله بامداد از فارس ،۲- سعید امیری از کرمانشاه ۳- محمد رحیمی ریگی از چهارمحال و بختیاری و ابوالفضل اسدی از سمنان

وزن ۵۲- کیلوگرم:

۱- علیرضا زارعی از هرمزگان الف ۲- محمدرضا بیگدلی از زنجان ۳- امیرحسین نصرتی از قم و پرهام حسامی از کردستان

وزن ۵۶- کیلوگرم:

۱- سجاد جرکانی از اصفهان ۲- محمدامین سفیری از آذربایجان غربی ۳- علی خورشیدی از همدان و سامان پورباقر از تهران ب

وزن ۶۰- کیلوگرم:

۱- ایمان پرین از یزد ۲- علی محمدی از زنجان ۳- فرهاد بیرانوند از کهگیلویه و بویر احمد و آرمین افراز مک رودی از قزوین

وزن ۶۵- کیلوگرم:

۱- احمد سپهوند از لرستان ۲- امیرحسین کی خوا جوان از سیستان و بلوچستان ۳- یونس مهرعلیان از قزوین و امیر صالحی رباط از خراسان رضوی

وزن ۷۰- کیلوگرم:

۱- مهدی پوریا مهر از لرستان ۲- فردین هوشنگی از کرمانشاه ۳- حسین مکتب دار از خراسان رضوی و یوسف حیدری از اردبیل

وزن ۷۵- کیلوگرم:

۱- پدرام محمدعظیمی از زنجان ۲- حسن خادمی از تهران الف ۳- امیرحسین مرشد شیرازی از اصفهان و فرشاد نظرنیا از کرمانشاه

وزن ۸۰- کیلوگرم:

۱- مرتضی رئیسی از یزد ، ۲- سجاد پورجهانی از مازندران، ۳- امیرحسین بشکول از گیلان و محمد سپهوند از لرستان

نتایج کامل رقابتهای بخش تالو :

فرم چیانگ شو:

رده سنی نونهالان:

۱- امیرمهدی پرنده از سیستان و بلوچستان با امتیاز ۸.۸۰ ، ۲- سبحان سلطانی نژاد از مرکزی با ۸.۷۲ ، ۳- حمیدرضا شمسی پور از چهار محال و بختیاری با ۸.۵۸

رده سنی نوجوانان:

۱- مهدی مختارپور از چهار محال و بختیاری با امتیاز ۹ ، ۲- مهدی نیک نام از البرز با ۸.۶۰ ،۳- محمدرضا اسدپور از آذربایجان شرقی با ۸.۲۵

رده سنی جوانان:

۱- طاها بدیعی از اصفهان با امتیاز ۹.۲۳ ، ۲- محمدمهدی شامی از البرز یا ۹ ، ۳- علی قاسمی از فارس با ۸.۸۸

فرم دائو شو:

رده سنی نونهالان:

۱- محمدرضا جعفری از اصفهان با امتیاز ۸.۹۵ ،۲- امیرحسین پوسانه از زنجان با ۸.۸۰ ، ۳- حسین قبله نمای از گیلان با ۸.۴۰

رده سنی نوجوانان:

۱- سیدمحمد حسینی از زنجان با امتیاز ۹.۱۰ ، ۲- حسام فرضی از بوشهر با ۸.۶۵ ،۳- محمدمهدی غمگسار از گیلان با ۸.۴۰

رده سنی جوانان:

۱- امیرحسین سلطانی از بوشهر با امتیاز ۹.۲۰ ، ۲- محمدحسین تیموری از هرمزگان با ۸.۹۵ ،۳- حامد غفاریان از آذربایجان غربی ۸.۸۷

فرم جین شو:

رده سنی نونهالان:

۱- شاهین بنی طالبی از اصفهان با امتیاز ۸.۹۰ ، ۲- حمیدرضا عطاری از زنجان با ۸.۸۱ ، ۳- محمدصالح کاظمی از لرستان با ۸.۷۰

رده سنی نوجوانان:

۱- طاها بدیعی از اصفهان با امتیاز ۹.۳ ، ۲- محمدمهدی شامی از البرز با ۸.۸۵ ، ۳- توحید هدایت پور از البرز با ۸.۸۰

رده سنی جوانان:

۱- مهدی مختارپور از چهار محال و بختیاری با امتیاز ۹.۵ ، ۲- مهدی نیک نام از البرز با ۸.۸۵ ،۳- علیرضا حیدری از کهگیلویه و بویراحمد با ۸.۶۰

فرم تای چی جین:

رده سنی نوجوانان:

۱- جواد شجعی از ایلام با امتیاز ۸.۵۲ ،۲- صادق قدسی از خراسان رضوی با ۸.۵۰ ،۳- حامد رضایی از بوشهر با ۸.۴۰

رده سنی جوانان:

۱- سیدسجاد سجادی نسب از خراسان شمالی با امتیاز ۹.۰۸ ،۲- جواد نوری از ایلام با ۸.۹۴ ،۳- محمد یزدانی از اصفهان با ۸.۹۲

فرم گوئن شو:



رده سنی نونهالان:

۱- حمید اسماعیلی از البرز با امتیاز ۸.۸۳ ، ۲- امیرمحمد نژادلر از مازندران با ۸.۵۸ ، ۳- مهدی حساس از ایلام با ۸.۵۵

رده سنی نوجوانان:

۱- عرفان صفرپور از چهار محال و بختیاری با امتیاز ۸.۷۳ ، ۲- حسام فرضی از بوشهر با ۸.۶۷ ،۳- محمدجواد نعمتی از سیستان و بلوچستان با ۸.۱۰

رده سنی جوانان:

۱- محمدامین تیموری از هرمزگان با امتیاز ۸.۹۸ ، ۲- مجید حسنلو از زنجان با ۸.۹۵

فرم نن دائو:

رده سنی نوجوانان:

۱- سیدحجت موسوی از خراسان رضوی با امتیاز ۸.۷۲ ، ۲- امیر شعبانی از کهگیلویه و بویر احمد با ۸.۷۰ ، ۳- علی اصغر باقری از مازندران با ۷.۷۵

رده سنی جوانان:

۱- امیرحسین رمضانی از اصفهان با امتیاز ۹ ، ۲- هادی صفاری از لرستان با ۸.۴۰ ،۳- محمدعلی خرازیان از تهران الف با ۸.۲۰

فرم چانگ چوان:

رده سنی نونهالان:

۱-محمدرضا جعفری از اصفهان با امتیاز ۹،۱۵ ، ۲-شاهین بنی طالبی از اصفهان با امتیاز ۹،۱۴ ، ۳-محمدصالح کاظمی از لرستان با امتیاز ۸،۸۰

رده سنی نوجوانان:

۱-سیدمحمد حسینی از زنجان با امتیاز ۹،۱۵ ، ۲-علی شکروی از لرستان با امتیاز ۹ ،۳-محمدمهدی غمگساری از گیلان با امتیاز ۸،۸۰

رده سنی جوانان:

۱-امیرحسین سلطانی از بوشهر با امتیاز ۹ ، ۲-علیرضا مهدوی از کهکیلویه و بویراحمد با امتیاز ۸،۵۸ ،۳-ناصر غفاریان از آذربایجان غربی با امتیاز ۸،۴۶

فرم نان چوان:

رده سنی نوجوانان:

۱-محمدعلی مجیری از اصفهان با امتیاز ۹،۴۴ ، ۲-اشکان محمدی از سیستان و بلوچستان با امتیاز ۹،۰۲ ،۳-سیدحجت الله موسوی از خراسان رضوی با امتیاز ۸،۷۰

رده سنی جوانان:

۱-حسین رحمانی از خراسان رضوی با امتیاز ۹،۱۰ ، ۲-امیر انیسی از تهران الف با امتیاز ۸،۷۶ ، ۳- امیرحسین رمضانی از اصفهان با امتیاز ۸،۶۰

فرم تای چی چوان:

رده سنی نوجوانان:

۱-حامد رضایی از بوشهر با امتیاز ۸،۶۹ ، ۲-صادق قدسی از خراسان رضوی با امتیاز ۸،۴۴ ، ۳-جواد شجاعی از ایلام با امتیاز ۸،۳۰

رده سنی جوانان:

۱-سیدسجاد سجادی نسب از خراسان شمالی با امتیاز ۹ ، ۲-محمد یزدانی از اصفهان با امتیاز ۸،۹۹، ۳-مهدی محمدی از زنجان با امتیاز ۸،۹۵

فرم نن گوئن:

رده سنی نوجوانان:

۱- محمدعلی مجیری از اصفهان با امتیاز ۹.۲۵ ، ۲- اشکان محمدی از سیستان و بلوچستان با ۸.۹۲ ،۳- محمدمهدی رستم خانی از زنجان با ۸.۷۵

رده سنی جوانان:

۱- حسین رحمانی از خراسان رضوی با امتیاز ۸.۹۵، ۲- علی خاشسکار از چهار محال و بختیاری با ۸.۴۳ ،۳- رضا اشرفی از البرز با ۸.۴۱