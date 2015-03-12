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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۴

عمران الزعبی:

پایداری سوریه همه معادلات را برهم زد

پایداری سوریه همه معادلات را برهم زد

وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به شکل گرفتن معادله جدید به پشتوانه پایداری این کشور مدعیان مبارزه با تروریسم را حامیان آن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: تحولات مطابق منافع سوریه پیش می رود و ثبات و پایداری سوریه معادلات را بر هم زد.

وی افزود: کسانی که در راستای فروپاشی سوریه حرکت کردند با دیوار محکمی به نام پایداری ملت سوریه و حمایت آن از ارتش و رهبران آن برخورد کردند.

الزعبی تاکید کرد: نمی توان میان تروریسم و مخالفان میانه رو که از سوی آمریکا ترویج می شود تفاوت قائل شد.

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که از مبارزه با تروریسم دم می زنند همان کشورهایی هستند که حامی تروریسم هستند و در قتل مردم سوریه دخالت دارند.

کد مطلب 2516698

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