پایداری سوریه همه معادلات را برهم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: تحولات مطابق منافع سوریه پیش می رود و ثبات و پایداری سوریه معادلات را بر هم زد.

وی افزود: کسانی که در راستای فروپاشی سوریه حرکت کردند با دیوار محکمی به نام پایداری ملت سوریه و حمایت آن از ارتش و رهبران آن برخورد کردند.

الزعبی تاکید کرد: نمی توان میان تروریسم و مخالفان میانه رو که از سوی آمریکا ترویج می شود تفاوت قائل شد.

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که از مبارزه با تروریسم دم می زنند همان کشورهایی هستند که حامی تروریسم هستند و در قتل مردم سوریه دخالت دارند.