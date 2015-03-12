امسال ۱۷ فقره آتش سوزی در مراتع شهرستان نهاوند رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، احد ظفری عصر چهارشنبه در همایش محافظان منابع طبیعی شهرستان نهاوند که در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد با اشاره به اینکه در شهرستان نهاوند بیش از ۲۳ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی وجود دارد، افزود: در ۱۷ مورد آتش سوزی رخ داده در مراتع و جنگلهای شهرستان نهاوند ۵۰ هکتار از این اراضی دچار خسارت شد.

ظفری گفت: امسال و از پاییز تاکنون ۲۸۹ هکتار انواع بذر و درختان جنگلی دیم و کم آب بر به‌ سبب طرح توسعه تنها جنگل‌های زاگرس استان همدان در مراتع و کوه‌های فارسبان، زرین باغ، سیاه دره و گیان شهرستان نهاوند کاشته شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان نهاوند بعد از انقلاب تاکنون بیش از هشت هزار هکتار جنگل دست کاشت به‌صورت نهال و بذر درختانی مانند بنه، بلوط، گردو، زالزالک، داغ داغان، زبان‌گنجشک، اقاقیا، چنار، بادام، آلبالوی وحشی، کیکم، گلابی وحشی، سنجد و ده‌ها گونه دیگر در بیشتر اراضی منابع طبیعی نهاوند کاشته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند عنوان کرد: خشک شدن بیش از ۴۵ هکتار از درختان جنگلی بلوط و آتش‌سوزی چندین هکتار از مراتع نهاوند و کمی بارش‌ها نسبت به سال‌های قبل و بی‌توجهی تعدادی از مردم به طبیعت و منابع طبیعی و جنگلی و بیماری قارچ زغالی بلوط و سوسک چوب‌خوار به دلیل نامعلومی سبب سیاه شدن، پژمردگی و درنهایت خشکی و از بین رفتن کامل تنه درختان بلوط شد که بلافاصله آن را قطع و نسبت به احداث جنگل دست کاشت اقدام شد.

احد ظفری افزود: سطح زیر کشت گیاهان دارویی در نهاوند نزدیک به ۷۰۰ هکتار است که سالانه از هر هکتار بیش از ۱۵۵ کیلوگرم برداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه در هر هکتار برای پنج نفر اشتغال‌زایی و سالانه ۳۳۰۰ نفر در عرصه گیاهان دارویی در نهاوند مشغول به کار هستند، گفت: کشت داروهای گیاهی باعث نفوذ نزولات جوی در خاک شده و از تخریب مراتع جلوگیری می‌کند.