هلاکت ۴۵ تروریست در حومه لاذقیه/تکذیب حمله صهیونیستها به قنیطره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع سوری اخبار مربوط به حمله رژیم صهیونیستی به مراکزنظامی در سوریه در القلمون و قنیطره را بی اساس دانست.

از سوی دیگر گروه موسوم به احرار الشام، هلاکت ابو المنصف در درگیری های باشکوی در حومه حلب با ارتش سوریه را تایید کرد.

جبهه النصره هلاکت تعدادی از تروریستها را در حومه لاذقیه شامل ابو سراقه الانصاری و ابو سندس المغربی را تایید کرد.

در شهر نبل در حومه شمالی حلب بر اثر حملات توپخانه ای و سلاح های سنگین ارتش سوریه در منطقه مایر ۱۵ تروریست به هلاکت رسیدند.

ارتش سوریه مرکز تجمع تروریستهای داعش را در کوههای القلمون هدف قرار داد که بر اثر این حمله تعدادی کشته و زخمی شدند. در میان کشته شدگان ابو عبدالرحمن با تابعیت سعودی و محمد عامر، احمد المصری دیده می شوند.

در حومه لاذقیه ارتش سوریه ۴۵ تروریست را به هلاکت رساند.