۲۵ درصد برنامه هوشمندسازی مدارس کشور اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیمه ور، شامگاه چهارشنبه، در همایش مدیران و دست اندرکاران مدارس آموزش و پرورش غرب گلستان در تالار بوستان علی آبادکتول گفت: علیرغم اینکه خواست ما در امر هوشمندسازی ۵۰ درصد پایه های ششم در کشور بوده است اما به علت کمبود اعتبارات نزدیک به ۲۵ درصد تحقق یافته است.

وی افزود:هوشمندسازی نقش بسزایی در اجرای شیوه توصیفی دارد و کمک کار این بخش است.

معاون وزیر آموزش و پرورش به لزوم جذب مربیان پیش دبستانی اشاره کرد و گفت: بخشی از این مربیان در طرح استخدامی سال آینده جذب آموزش و پرورش می شوند.

وی افزود: پیش دبستانی هایی که زیر مجموعه آموزش و پرورش هستند برای ما ملاک عمل هستند و ما سایر نهادهایی که به این مقطع خدمات می دهند تعهدی نداریم.

دیمه ور افزود: از سال آینده تسهیلاتی بسیار مطلوبی برای معلمان عشایری که در گلستان هم هستند در نظر گرفته شده است.

وی گفت: معلمان راهنما که ازسال های گذشته غیر فعال بوند هم سال تحصیلی جدید فعال می شوند.

معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش وپرورش گفت: پاسخ به مشكلات بيان شده توسط نمايندگان مديران ابتدايی در دستورکار وزارت آموزش و پرورش است. ما در کنار تنگناهایی که برای معلمان و بخش های مختلف است تلاش داریم که به مسائل آموزشی و محتوایی هم بپردازیم.

دیمه ور تاکیدکرد: خواسته‌ها و نارسايی ها در سطح كشور برای معلمان وجود دارد كه كاملاً درست و قابل پيگيري است و امیدواریم نمایندگان مجلس و پیگیری های دولت محترم به سرانجامی برسد.