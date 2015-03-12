خدمات مسئولان به خانواده شهدا باید مستمر و مشفقانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه صبح پنجشنبه در دیدار با کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران که به مناسبت روز ۲۲ اسفند سالروز فرمان تاریخی امام خمینی(ره) درخصوص تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی و روز بزرگداشت شهدا در محل نمازخانه بنیاد انجام شد اظهارداشت: استمرار خدمات به خانواده شهدا و ایثارگران باید مورد توجه مسئولان و مدیران باشد و امروز این مسئولیت، سنگین و حساس است که در کنار توجه به مسائل مادی باید به مسائل معنوی، فکری، عاطفی و انسانی خانواده های شهدا و ایثارگران نیر بیش از گذشته توجه کرد.

وی افزود: فرزندان شهدا که اکثر قریب به اتفاق آنها پدرانشان را ندیده اند و از طریق خاطرات بازماندگان و دوستان همرزم با پدران خود آشنا شده اند باید به طور ویژه مورد توجه و عنایت قرار بگیرند و امروز مسئولیت بسیار حساس و مهمی در ارتباط با فرزندان شهدا بر روی دوش مدیران و کارکنان بنیاد شهید است.

استاندار ادامه داد: در برخورد با فرزندان شهدا باید سیاست های حمایتی و تشویقی داشته باشیم و چون این افراد به یک نظارت مشفقانه و مهربانانه نیاز دارند.

وی با تاکید بر دیدار و سرکشی مدیران از خانوادهای شهدا، ایثارگران و جانبازان تصریح کرد: با توجه به کثرت خانواده های شهدا و ایثارگران باید با ابتکار و خلاقیت بتوانیم مدلی طراحی کنیم که با همه ی خانواده های شهدا و ایثارگر دیدار داشته باشیم.

استاندار در پایان با بیان اینکه " انقلاب اسلامی واژه شهادت را وارد زندگی ما کرد" اظهار داشت: شهادت بهترین نوع انتقال از این عالم به سرای دیگر است که همه افرادی که در این عرصه خدمت می کنند باید طالب و مشتاق این سبک از رفتن به سمت خداوند باشند.