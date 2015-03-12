کشور ۱۶ هزار میلیارد ریال کسری بودجه دارد/ پیگیری جاده ابر

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌اله نوروزی شامگاه چهارشنبه، در نشست عملکرد سه ساله خود به مردم که در مسجد جامع شهرستان علی‌آبادکتول برگزار شد، با اشاره به تحریم های غرب و موفقیت کشور علی رغم تحریم های بی رحمانه، گفت: این موفقیت ها حاصل تلاش مسئولان و حمایت مردم از نظام است.

وی به فروش ۷۰۰ میلیارد دلاری نفت در دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: اکنون فروش ما یه یک میلیون رسیده است، بودجه سال ۹۳ با بودجه با نفت ۱۰۰ دلاری بسته شد اما اکنون نفت به ۴۱ دلار رسیده است.

وی به شرایط سخت مالی کشور و بانک ها اشاره کرد و گفت: کشور ۱۶ هزار میلیارد ریال کسری بودجه دارد و بودجه سال ۹۴ هم علی رغم قمت ۵۶ دلاری نفت با قیمت هر بشکه ۷۲ دلار بسته شده است.

نوروزی با تاکید بر نیاز کشور به همدلی برای حل مشکلات، اظهار کرد: مردم با اعتماد به نظام حدود ۹۴ هزار سهم از پتروشیمی گلستان را خریداری کردند تا به نتیجه برسد ولی هنوز این طرح به بهره برداری نرسیده است.

وی با بیان این که ۲۷ هزار مکاتبه و پیگیری با مسئولان داشته است، خاطرنشان کرد: آخرین پیگیری های ما درباره پتروشیمی این نتیجه را داد که به نظر وزیر کشور باید این طرح جایگزین شود.

نماینده مردم علی آبادکتول خاطرنشان کرد: بستر راه اندازی این صنعت در استان آماده است و در صورت آغاز به کار به اشتغال استان کمک بزرگی خواهد کرد.

وی از پیگیری برای احداث جاده ابر خبر داد و گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده قرار است سازمان‌های مرتبط دوباره نظرشان را بدهند تا پیگیری‌ها ادامه پیدا کند.

وی به بودجه ۳۵ میلیارد تومانی جاده خوش‌ییلاق اشاره کرد و ادامه داد: بارها تاکید کرده ام محیط زیست به محیط ایست تبدیل شده و پیگیر هستیم تا برای جاده ابر اتفاقات خوبی صورت گیرد.

نوروزی با تاکید بر این که آشوراده یعنی کیش، گفت: دست هایی درکار است تا نگذارند آشوراده پیشرفت کند.