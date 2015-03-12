برگزاری یادواره شهدای روحانی شاخص استان اصفهان در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا اسماعیلی در یادواره شهدای روحانی شاخص استان اصفهان كه شامگاه چهارشنبه در حوزه علمیه آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره به خون خفتگان شهدای روحانی اظهار داشت: درود به شهیدانی كه روح بلندشان باعث توفیق، عزت و سربلندی ایران اسلامی شد، امیدواریم این راه همواره مستدام و ما نیز بتوانیم راه شهیدان را بپیماییم.

وی با بیان اینكه هدف از برگزاری این یادواره ها به اهتزاز درآوردن پرچم شهداست، افزود: در این جهان پر از غبار، آلوده و پرتلاطم تنها كشتی كه می تواند به ساحل رسیده و مركبی كه انسان ها را به سرمنزل مقصود برساند، فرهنگ شهادت، ایثار و پایداری است.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به اینكه اگر حضرت علی (ع) و سیدالشهدا (ع) در بستر از دنیا رفته بودند، امروز فرهنگ شهادت، ایثار و فداكاری ماندگار نبود، تصریح كرد: وقتی می بینیم كه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) می فرمایند: « تحمل هزار زخم شمشیر بر من آسان تر از مرگ در بستری است که نه در راه پیروی از خداست»، لذا لازم است ما مقابل قاب عكس شهدا دست به سینه بیایستیم و اظهار كنیم« السلام علیك یا اولیاءالله» و میراث دار حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و سیدالشهدا (ع) باشیم.

نماینده ولی فقیه در شهرستان گلپایگان با اذعان به اینكه یكی از بهترین، مهمترین و كلیدی ترین آرزوها، شهادت و بال و پر زدن در خون خود و در راه خداست، خاطرنشان كرد: شهدای گرانقدر امروز باید در این یادواره خطاب به شما بگویم، شما رفتید و ما را در این دنیا باقی گذاشتید، ما از شما می خواهیم از خدا این توفیق را بخواهید كه ما را به قافله شما ملحق كند.

وی در پایان یادآور شد: انسان باید قابلیت و لیاقت پیدا كند تا او را صدا بزنند، همانگونه كه روحانیت از بدو حركت های اسلامی چه در داخل و خارج از كشور پیش قراولان راه آزادی و انسانیت بودند و تاكنون چندین برابر اقشار دیگر جامعه جانباز، آزاده و شهید تقدیم اسلام كرده اند.

در ابتدای یادواره شهدای روحانی شاخص استان اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین حسن غروی رئیس حوزه علمیه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) ضمن عرض خیرمقدم و تقدیر از حضور آحاد جامعه، میهمانان، طلاب و روحانیت معظم با بیان اینكه در دوران تهاجم و شبیه خون فرهنگی دشمنان اسلام همین اندازه كه به یاد شهدای به خون خفته این مرز و بوم بوده و در راه احیای ارزش های آن تلاش دارید، جای بسی تقدیر است، اظهار داشت: دشمنان قسم خورده این مرز و بوم با هر وسیله و امكاناتی و از طرق مختلف سعی در خنثی كردن ارزش هایی كه شهدا برای آن شهید شدند، برگزاری این یادواره ها می تواند در جوشش و احیای نام و هدف غایی آنان كه پایداری اسلامی ناب محمدی (ص) است، مثمر ثمر باشد.

وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب حجاب در جامعه امروزی بیان داشت: در این وضعیت نامطلوب می طلبد كه با انجام امور فرهنگی و ذی نفعه در راستای احیای ارزش های اسلامی و زدودن افكار غیراسلامی اقدام كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یادواره شهدای روحانی شاخص استان اصفهان كه با حضور جمع كثیری از طلاب حوزه های علمیه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) و امام خمینی (قدس سره) گلپایگان و همچنین از استان و شهرستان خوانسار برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین جواد مكی از جانبازان روحانی هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطرات شهدا و جانبازان سرافراز جبهه و جنگ پرداخت.