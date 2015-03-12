ایران بدون درنگ به عراق در مبارزه با تروریسم کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات، عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد: ائتلاف بین المللی در مبارزه با داعش در عراق جدی نیست و این باعث تاسف است که مشارکت ائتلاف نمادین است و گویا ما اقدام نظامی نمایشی انجام می دهیم.

وی تاکید کرد: ایران اولین کشوری بود که به عراق کمک کرد.در جنگها ارزیابی اوضاع به سرعت برآورده شدن درخواستهای کمک متکی است. جمهوری اسلامی ایران منتظر نماند تا تروریستها مرتکب جنایت شوند و آنگاه کمکهای خود را روانه عراق کنند.

وی بیان کرد: به اقدام سیاسی، رسانه ای و مردمی برای مبارزه با تروریسم نیاز است به ویژه که هنوز برخی تماشاگر هستند و به شکل خجالت آوری رفتار می کنند.