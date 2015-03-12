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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۴

عمار حکیم:

ایران بدون درنگ به عراق در مبارزه با تروریسم کمک کرد

ایران بدون درنگ به عراق در مبارزه با تروریسم کمک کرد

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن نمایشی توصیف کردن نقش ائتلاف بین المللی ضد داعش به کمکهای جدی ایران به کشورش در زمینه مبارزه با تروریسم اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات، عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد: ائتلاف بین المللی در مبارزه با داعش در عراق جدی نیست و این باعث تاسف است که مشارکت ائتلاف نمادین است و گویا ما اقدام نظامی نمایشی انجام می دهیم.

وی تاکید کرد: ایران اولین کشوری بود که به عراق کمک کرد.در جنگها ارزیابی اوضاع به سرعت برآورده شدن درخواستهای کمک متکی است. جمهوری اسلامی ایران منتظر نماند تا تروریستها مرتکب جنایت شوند و آنگاه کمکهای خود را روانه عراق کنند.

وی بیان کرد: به اقدام سیاسی، رسانه ای و مردمی برای مبارزه با تروریسم نیاز است به ویژه که هنوز برخی تماشاگر هستند و به شکل خجالت آوری رفتار می کنند.

کد مطلب 2516723

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