برگزاری طرح آرامش بهاری وسوگواره یاس نبوی در ۲۱ بقعه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر حسینی اراکی صبح پنج شنبه در نشستی خبری، از برگزاری طرح نوروزی آرامش بهاری و سوگواری یاس نبوی در ۲۱ بقعه متبرکه استان کرمانشاه از اول فردودین ماه خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری برنامه های مشترک با هیئات مذهبی استان، افزود: از جمله این برنامه ها برگزاری گردهمایی مداحان است که صبح فردا در مجتمع فرهنگی رفاهی بعثت کرمانشاه برگزار خواهد شد.

حسینی اراکی گفت: در این مراسم ۶۰۰ نفر از مداحان و سخنرانان هیئت های مذهبی سراسر استان در راستای بصیرت افزایی و بیان آسیب های وارده در عزاداری ها که گاها از ناحیه دشمن است، به ایراد سخن خواهند پرداخت.

وی همچنین از اجرای طرح آرمش بهاری و غبار روبی و عطر افشانی مزار شده از روز ۲۸ اسفند ماه خبر داد و افزود: این برنامه ها تا روز ۱۶ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

برگزاری مراسم سال تحویل در ۱۱ بقعه استان

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه در ادامه مراسم تحویل سال نو در ۱۱ بقعه متبرکه استان از جمله بقعه سیده فاطمه کرمانشاه، امامزاده ابراهیم طاق بستان، امامزاده باقر بیستون، امامزاده باقر گودین، امامزاده قاضی وند حمیل، امامزاده احمد بن اسحاق سرپلذهاب، امامزاده احمد سنقر و ... برگزار خواهد شد.

حسینی اراکی در ادامه افزود: در سال گذشته حرم امامزاده احمد سنقر ظرفیت اسکان مسافران را نداشت که امسال با افتتاح مسجد کنار بقعه، می تواند پذیرای ۵۰۰ نفر از مسافران باشد.

وی همچنین از برگزاری مراسم شام غریبان در هشت بقعه متبرکه، همایش رهروان یاس نبوی ویژه بانوان در هشت بقعه، برپایی غرفه های کودک و نوجوان و برپایی ایستگاه های صلواتی در مساجدی که مسیر تردد مسافرین است خبر داد.

این مسئول افزود: نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی و مسابقات فرهنگی روزانه ویژه کودکان نیز طی ایام نوروز در سطح استان برگزار خواهد شد.

حسینی اراکی از حضور ۳۰ مبلغ در بقاع متبرکه استان طی ایام فاطمیه خبر داد و افزود: روحانی ثابت نیز در این ایام در بقاع متبرکه حضور دارند.

وی در پایان یادآور شد: همچنین با همکاری جمعیت هلال احمر، غرفه های سلامت در سطح استان برپا و به مسافران امداد دارویی و درمان رایگان ارائه خواهد شد.