۱.۳ دهم متر مربع، سهم هر ۱۰۰ لنگرودی از فضای کتابخانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روباط عمومی کتابخانه های عمومی استان گیلان، امیر محمد پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان لنگرود با اشاره به اینکه اکنون فضای کتابخانه‌های عمومی در لنگرود یک‌هزار و ۹۱۸ متر مربع است، اظهار داشت: به ازای هر ۱۰۰ لنگرودی ۱.۳ دهم متر مربع فضای کتابخانه وجود دارد که این میزان باید در سال ۹۴ به ۴.۵۷ صدم درصد متر مربع و در چشم‌انداز ۱۴۰۴ به حدود هشت متر مربع برسد.

وی افزود: آیین آسمانی ما پرچمدار کتاب و کتابخوانی است و مطالعه کتاب در انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ارزش‌های دینی و تاریخی بسیار موثر است.

محمد پور سوق دادن جامعه به سمت مطالعه را برای پیشگیری از آسیب‌ها و معضلات اخلاقی، رهایی از پوچ‌گرایی، بالا بردن سطح سواد و وضعیت فرهنگی خانواده‌ها، جبران عقب‌ماندگی‌ها و رسیدن به خودباوری مهم خواند.

وی ادامه داد: کتابخانه‌های عمومی می‌توانند در بالندگی و شکوفایی استعدادهای فردی در راستای تولید اندیشه، علم و غنای فرهنگ جامعه کمک کند.

محمدپور از افزایش فضای کتابخانه‌های عمومی لنگرود به شش هزار و ۶۹۲ متر مربع تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: لنگرود به لحاظ فضای سرانه کتابخانه‌های عمومی در سطح استان رتبه نهم را دارد

وی اعلام کرد: در حال حاضر ۴۵ هزار و ۱۶۷ نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی این شهرستان موجود است.

محمد پور با اشاره به اینکه دو هزار و ۲۳۴ نفر عضو کتابخانه‌های لنگرود هستند، افزود: اکنون ۱.۷ دهم از جمعیت این شهرستان عضو کتابخانه‌های عمومی هستند.

وی پرداخت سهم نیم درصد شهرداری‌ها به حساب کتابخانه‌های عمومی را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد: هر هزینه‌ای که شهرداری‌ها پرداخت کنند ما برای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه همان شهر هزینه خواهیم کرد.

محمد پور با اشاره به احداث کتابخانه‌های عمومی روستایی، متذکر شد: فضای مناسب برای احداث ساختمان کتابخانه حدود ۱۵۰ متر مربع است که برای تجهیز آن ۷۰ میلیون تومان می‌توان سرمایه‌گذاری کرد.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی گیلان به راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار در سطح شهرها و روستاها برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه اشاره کرد و متذکر شد: استفاده از ظرفیت خیران کتابخانه‌ساز در توسعه فضای کتابخوانی بسیار مهم است، اما تاکنون در گیلان این انجمن تشکیل نشده و باید فعال شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه امروز کتابخانه های عمومی برای کودکان برنامه هایی مدون دارد گفت: بخش ویژه و مستقل کودک در بیشتر کتابخانه های عمومی استان ایجاد شده و کودکان عضو کتابخانه های عمومی سراسر استان می توانند از امکانات ویژه این بخش بهره برداری کنند.

محمد پور در ادامه افزود: باید اجازه دهیم کتاب نیز مانند یک اسباب بازی مورد علاقه مونس بچه ها باشد اولین گامی که والدین و حتی خود کودکان برای ورود به دنیای ادبیات و کتاب بر می دارند بازی با کتاب در کنار اسباب بازی است.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی های فرهنگی و تاریخی شهرستان لنگرود اذعان داشت: پیشینه غنی و وجود شخصیتهای فرهنگی و علمی و نیز علمای بنام شهرستان لنگرود نام آن را در تارک گیلان به ثبت رسانده و وظیفه ما را حوزه ترویج فرهنگ مطالعه در دوچندان می نماید.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان همچنین کاستیهای موجود در سرانه شاخصهای مطالعه در این شهرستان را در شان مردم فرهیخته لنگرود ندانست و حل مشکلات موجود در حوزه کتابخانه های عمومی را نیازمند تصمیم مبتنی بر درایت عنوان کرد.

وی ایجاد کتابخانه استاندارد در شهرستان لنگرود و نیز رسیدگی به وضعیت نابسامان دو پروژه درحال احداث روستاهای چاف و چمخاله و نیز کتابخانه شلمان را از مهمترین موضوعات قابل بحث در حوزه کتابخانه های عمومی دانست و از مسئولین شهرستان لنگرود خواست تا اقدامات موثری در این حوزه انجام شود.

محمد پور همچنین اظهار امیدواری کرد عملیات توسعه کتابخانه عمومی حجه الاسلام و المسلمین جعفر شمس گیلانی با اعتبار شهرستانی و محل نیم درصد شهرداری لنگرود تا تیرماه سال ۹۴ به اتمام برسد.

گفتنی است پیش از این جلسه، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان با حجت الاسلام و المسلمین صدیق امام جمعه شهرستان لنگرود و خانواده شهید خوشه بر دیدار و گفتگو کرد.