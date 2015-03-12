به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی چهارشنبه شب در حالی که دو بار از پاریسن‌ژرمن پیش افتاد، اما هر دو بار برتری خود را از دست داد. این در حالی است که «زلاتان ابراهیموویچ» از دقیقه ۳۲ این دیدار با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شده بود و تیم فرانسوی ۱۰ نفره به کار خود ادامه می‌داد.

«ژوزه مورینیو» در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: من با بازیکنانم صحبت خواهم کرد تا ببینم چه احساسی دارند. می‌خواهم ببینم آنها چه احساسی در خصوص عملکردمان دارند. ما در این مسابقه به قدر کافی خوب بازی نکردیم.

سرمربی چلسی در ادامه اظهار کرد: دو بار بازی در دستمان بود اما باید بگویم حریفمان از ما بهتر بازی کرد. آنها با فشار بازی بهتر کنار آمدند. شاید به خاطر این بود که آنها با ۱۰ یار بازی می‌کردند و چیزی برای از دست دادن نداشتند. آنها فقط بازی خودشان را می‌کردند.

مورینیو افزود: ما دو گل روی ضربات ایستگاهی دریافت کردیم. جایی که بازیکنانمان سازمان داشتند اما پذیرش این دو گل دشوار است. پاریسن ژرمن همانگونه که در بازی رفت بازی کرد در این بازی هم تهاجمی بازی کرد. اینکه ما فکر کردیم آنها یک یار کمتر کردند، کار را دشوارتر کرد.

مورینیو در پایان گفت: ما فصل گذشته در بازی رفت با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردیم اما در بازی برگشت بی هیچ فشاری بازی کردیم اما باید بگویم نتیجه یک بر یک نتیجه خطرناکی است.