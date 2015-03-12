پاریسن ژرمن انصافا شایسته صعود بود/ نتیجه عالی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاریسن ژرمن که از دقیقه ۳۲ بازی چهارشنبه شب با اخراج «زلاتان ابراهیموویچ» ۱۰ نفره بازی می‎کرد، موفق شد دو بار بازی باخته مقابل چلسی در استمفوردبریج را را با تساوی عوض کند و در نهایت به لطف گل زده در خانه حریف، راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

«لورن بلان» در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازیکنان ما از ابتدا تا انتهای بازی عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند. چنانچه شما هر دو بازی رفت و برگشت را بررسی کنید متوجه می‎شوید که انصافا حق پاریسن ژرمن بود که به یک چهارم راه پیدا کند.

سرمربی پاریسن ژرمن در ادامه تصریح کرد: ما سعی کردیم بیشتر از چلسی بازی کنیم و موقعیت‌های خطرناک‌تری هم ایجاد کردیم. من واقعا شگفت‌زده شدم از اینکه بازیکنان تیمم با اینکه ۱۰ نفره بودند چقدر خوب آرامش خود را حفظ کردند.