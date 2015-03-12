پاریسن ژرمن انصافا شایسته صعود بود/ نتیجه عالی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاریسن ژرمن که از دقیقه ۳۲ بازی چهارشنبه شب با اخراج «زلاتان ابراهیموویچ» ۱۰ نفره بازی میکرد، موفق شد دو بار بازی باخته مقابل چلسی در استمفوردبریج را را با تساوی عوض کند و در نهایت به لطف گل زده در خانه حریف، راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.
«لورن بلان» در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازیکنان ما از ابتدا تا انتهای بازی عملکرد فوقالعادهای از خود نشان دادند. چنانچه شما هر دو بازی رفت و برگشت را بررسی کنید متوجه میشوید که انصافا حق پاریسن ژرمن بود که به یک چهارم راه پیدا کند.
سرمربی پاریسن ژرمن در ادامه تصریح کرد: ما سعی کردیم بیشتر از چلسی بازی کنیم و موقعیتهای خطرناکتری هم ایجاد کردیم. من واقعا شگفتزده شدم از اینکه بازیکنان تیمم با اینکه ۱۰ نفره بودند چقدر خوب آرامش خود را حفظ کردند.
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