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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۵

لورن بلان:

پاریسن ژرمن انصافا شایسته صعود بود/ نتیجه عالی بود

پاریسن ژرمن انصافا شایسته صعود بود/ نتیجه عالی بود

سرمربی تیم فوتبال پاریسن ژرمن پس از صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا عملکرد مردان تیمش را ستود و آنها را سزاوار صعود به دور بعد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاریسن ژرمن که از دقیقه ۳۲ بازی چهارشنبه شب با اخراج «زلاتان ابراهیموویچ» ۱۰ نفره بازی می‎کرد، موفق شد دو بار بازی باخته مقابل چلسی در استمفوردبریج را  را با تساوی عوض کند و در نهایت به لطف گل زده در خانه حریف، راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

«لورن بلان» در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازیکنان ما از ابتدا تا انتهای بازی عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند. چنانچه شما هر دو بازی رفت و برگشت را بررسی کنید متوجه می‎شوید که انصافا حق پاریسن ژرمن بود که به یک چهارم راه پیدا کند.

سرمربی پاریسن ژرمن در ادامه تصریح کرد: ما سعی کردیم بیشتر از چلسی بازی کنیم و موقعیت‌های خطرناک‌تری هم ایجاد کردیم. من واقعا شگفت‌زده شدم از اینکه بازیکنان تیمم با اینکه ۱۰ نفره بودند چقدر خوب آرامش خود را حفظ کردند.

کد مطلب 2516733

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