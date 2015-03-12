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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

از ابتدای عملیات صلاح الدین رخ داده است؛

یورش ۶۰ عامل انتحاری به نیروهای عراقی

یورش ۶۰ عامل انتحاری به نیروهای عراقی

منابع وابسته به نیروهای مردمی از یورش ۶۰ عامل انتحاری به نیروهای امنیتی و مردمی در صلاح الدین از زمان شروع عملیات آزادسازی در یکم مارس جاری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع وابسته به نیروهای مردمی اعلام کردند: تعداد عوامل انتحاری که از آغاز عملیات نظامی صلاح الدین در یکم مارس جاری ۶۰ عامل انتحاری به نیروهای امنیتی و مردمی یورش برده اند.

این منابع افزودند: ۹۰ درصد از حملات انتحاری بی تاثیر بوده است و هیچ تلفات و خسارتی به نیروهای امنیتی و مردمی نزده است.

به گفته این منابع بیشتر عوامل انتحاری در عملیات صلاح الدین را چچنی ها، سودانی ها و تونسی ها تشکیل می دهند.

از سوی دیگر نیروهای پیشمرگه حمله شب گذشته داعش به سنجار در غرب موصل در منطقه اسکی در ۵۰ کیلومتری شمال غرب موصل را دفع کردند.

کد مطلب 2516741

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