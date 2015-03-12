یورش ۶۰ عامل انتحاری به نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع وابسته به نیروهای مردمی اعلام کردند: تعداد عوامل انتحاری که از آغاز عملیات نظامی صلاح الدین در یکم مارس جاری ۶۰ عامل انتحاری به نیروهای امنیتی و مردمی یورش برده اند.

این منابع افزودند: ۹۰ درصد از حملات انتحاری بی تاثیر بوده است و هیچ تلفات و خسارتی به نیروهای امنیتی و مردمی نزده است.

به گفته این منابع بیشتر عوامل انتحاری در عملیات صلاح الدین را چچنی ها، سودانی ها و تونسی ها تشکیل می دهند.

از سوی دیگر نیروهای پیشمرگه حمله شب گذشته داعش به سنجار در غرب موصل در منطقه اسکی در ۵۰ کیلومتری شمال غرب موصل را دفع کردند.