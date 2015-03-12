به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه، در مراسمی با حضور سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سید موید علویان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) که در ارزیابی فرهنگستان علوم پزشکی کشور به عنوان دانشمند برتر دهه اخیر در حوزه علوم بالینی برگزیده شده است، تقدیر شد.

بنا براین گزارش عنوان دانشمند برتر حوزه علوم بالینی کشور براساس شاخصها و معیارهای بین المللی به عنوان ارزیابی ده ساله ـ از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میلادی ـ محققین و دانشمندانی که در زمینه علوم بالینی فعالیت داشته اند به دکتر سید موید علویان اعطا شد.



علویان همچنین عنوان نفر اول دنیا از لحاظ تعداد مقالات ایندکس شده در زمینه هپاتیت در اسکوپوس را نیز بدست آورده است.



در این مراسم سردار سلامی با بیان اینکه خداوند متعال را شاکریم که نعمت داشتن چنین شخصیتهای بزرگ، با اراده، دارای ذهنهای روشن و نورانی با ارزشهای اخلاقی مطلوب را به ما عطا کرده است گفت: از اینکه چنین افرادی در نهاد انقلابی و مردمی سپاه بوده و عاشق خدمت به مردم در اقصی نقاط کشور و حتی دنیا هستند به خود می بالیم.



وی افزود: انتخاب دکتر علویان به عنوان دانشمند برجسته و ممتاز طی یک دهه اخیر در موضوع هپاتولوژی افتخاری بزرگ را به آلبوم افتخارات علمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سپاه اضافه کرده است.



سردار سلامی با تاکید بر اینکه امروز دیگر وسعت معیار بزرگی کشورها محسوب نمی‌شود، بلکه برخورداری از انسانهایی با ذهنهای بزرگ موجب شکوه و عظمت کشورها می گردد گفت: در شرایطی که دنیای استکبار درصدد تحت فشار قراردادن و تحریم ما است، انسانهای متعهد و عالمی همچون دکتر علویان نقش بسزایی را در بی خاصیت کردن اراده دشمنان ایفا می کنند.



وی همچنین از سرتیپ دوم پاسدار جعفر اصلانی فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) سپاه به دلیل مهیا کردن زمینه های رشد و جذب پژوهشگران و نخبگان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)، مبنی بر دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه تقدیر کرد.



در این مراسم سید موید علویان نیز با بیان اینکه ما هر چه داریم از امام، شهدا، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است گفت: افتخار می کنم در نهادی خدمت می کنم که منافع جامعه را بر منافع خود مقدم دانسته و خدمت به مردم در آن اولویت دارد.



وی با تاکید بر اینکه تحقق منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) مبنی بر دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه و دنیا نیازمند تلاشهای مستمر جامعه علمی کشور و پشتیبانی دستگاههای مرتبط است اظهار داشت: در زمینه هپاتولوژی با توجه به قابلیتها و پتانسیلهای خوبی که در کشور وجود دارد، با حمایت شبکه هپاتیت ایران کمترین رشد هپاتیت را در منطقه داریم و الگویی برای کشورهای همسایه به شمار می رویم.



در پایان این مراسم جانشین فرمانده کل سپاه با اعطای لوح یادبود و هدایایی از سید موید علویان تقدیر کرد.



سید موید علویان با سابقه سی و سه سال خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) بوده و مسئولیتهای دیگری از جمله رییس شبکه هپاتیت ایران، رییس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه بقیه ا... (عج) و رییس جامعه جهانی هپاتیت را برعهده دارد.



همچنین علویان دارای ۴۰۰ مقاله" ISI" و" Pubmed " در نشریات معتبر بین المللی بوده و به تالیف ۶۰ عنوان کتاب پرداخته که برخی از این کتابها به زبانهای انگلیسی، روسی، عربی، ترکی،کردی ترجمه شده است.