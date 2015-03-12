منشاء عزت و قدرت نظام زنده نگه داشتن یاد شهدا است

به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در یادواره ماموستا شهید سید محمدسلمان حسینی اظهار داشت: ایثار و شهادت است که به یک ملت عزت می ‌بخشد و این را شهدا برای ما به ارمغان آورده ‌اند.

وی افزود: شهدا با خدا معامله کرده اند و یاد و نام خود رادر دنیا و آخرت جاودانه کرده اند و برگزاری این چنین مراسماتی که در دنیا برگزار می شود خود مانع فراموشی یاد و ایثارگری‌ های شهدا می‌ شود و انتظار می رود همچنان ادامه داته باشد.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: جایگاه شهدای روحانی و به ویژه شهید ماموستا سید محمد سلمان حسینی نزد خداوند متعال جایگاهی بس رفیع و مقدس است.

حجت اسلام شاهرودی یادآور شد: باید ضمن درک افکار و روش شهدا در مسیر آنان حرکت کرد تا ضمن حفظ امنیت حاکم بر کشور بر اقتدار و عزت ایران اضافه کنیم.

وی ادامه داد: امروز دشمن با تمام توان خود و با جنگ نرم به دنبال ضربه زدن به ارزش های اسلامی است و از این رو باید با فرهنگ شهید و شهادت جوانان را از اج رویی بازداریم.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: دشمنان دین و نظام از مسلمانان کینه به دل دارند که هر زمان دستشان به انسان‌ های مومن و متدین به ویژه روحانیت برسد کینه خود را نشان می دهند.

حجت الاسلام شاهرودی اظهار داشت: این افراد از خدا و دین بی خبر با کسانی که در راه خدا جهاد و تلاش می‌ کنند نمی‌ توانند رابطه خوبی داشته باشند و در هر فرصتی به دنبال نابود کردن آن عالمان بزرگوار هستند.

وی افزود: اصلی ترین دشمن اسلام قوم یهود است چرا که این قوم از همان اول توطئه ‌ها و خیانت ‌هایی نسبت به مسلمانان داشتند و ضربه ‌های زیادی به آنان زدند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: این قوم ملعون گاه با پرچم کفر و گاهی با پرچم ‌های مختلف علیه مسلمانان دست به توطئه می ‌زنند و تمام تلاش خود را به کار می ‌گیرند تا مسلمانان را از مسیر صراط منحرف کنند.

حجت الاسلام شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی کشور اشاره کرد و گفت: تا وقتی در مذاکرات هسته ای به نتیجه مطلوب که همان منفعت مردم و اقتدار نظام است نرسیم نمی توانیم توافق کنیم.

وی اظهار داشت: نمایندگان ایران در مذاکرات هسته‌ ای روی هدف ملت ایستادگی می ‌کنند و این ایستادگی ریشه در واژه ‌هایی چون ایثارگری و روحیه شهادت دارد.