برنامه سفر وزیرصنعت به کرمانشاه/ بازدیدنعمت زاده ازواحدهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، پیش از ظهر پنج شنبه در یک سفر دو روزه و به منظور بازدید از طرح های صنعتی و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه، وارد این استان خواهد شد.

بازدید از شهرک صنعتی فرامان، واحد صنعتی کیمیا مهرورزان غرب، بازدید از مجتمع صنعتی جهان فولاد، ذوب آهن بیستون و واحد دانش بافت البرز از جمله برنامه های نعمت زاده در اولین روز سفر به کرمانشاه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این روز همچنین از پتروشیمی کرمانشاه، واحد اوره و واحد صنعتی پلیمر نیز بازدید خواهد کرد.

حضور در جلسه شورای هم خانواده در محل سازمان معدن و تجارت کرمانشاه و همچنین دیدار با آیت الله علما، امام جمعه کرمانشاه از دیگر برنامه های نعمت زاده در اولین روز سفر به کرمانشاه است.

نعمت زاده در دومین روز سفر خود، ابتدا به شهرستان قصرشیرین خواهد رفت و از پایانه مرزی خسروی و بازارچه پرویزخان بازدید می کند.

وی پس از آن به اسلام آباد غرب رفته و از منطقه ویژه اقتصادی، شهرک صنعتی و کارخانه کاشی کاژه این شهرستان بازدید خواهد کرد.

حضور در جلسه شورای اداری با حضور استاندار کرمانشاه و معاونین و مدیران دولتی و خصوصی پایان بخش برنامه های سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به کرمانشاه است.