توصیه هایی برای جلوگیری از هک ایمیل/ چگونه متوجه هک ایمیلمان شویم

به گزارش خبرنگار مهر، دوستان شما ممکن است ایمیل‌هایی از شما دریافت کنند که حاوی لینک‌های تصادفی یا پیام‌هایی با مضامین درخواست کمک فوری باشد؛ اینگونه ایمیل‌ها لزوما از طرف شما نیستند. در این صورت یعنی زمانی که ایمیل‌ها از طرف شما ارسال نشده باشد احتمالاً ایمیل شما هک شده است. در این صورت کاری که برای شروع می‌توانید انجام دهید «حصول اطمینان از به‌روز بودن نرم افزارهای امنیتی به ویژه «آنتی ویروس»، «بازیابی کلمه عبور ایمیل» و «اطلاع به دوستان» است.

مرکز مدیریت امنیت و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای - ماهر - با اعلام توصیه هایی در مورد هک ایمیل افراد و رعایت مسائل امنیتی در زمان استفاده از ایمیل در مکان های عمومی و با وای فای عمومی هشدار داده است.

اینکه چگونه متوجه شوید که ایمیل شما هک شده است، پس از هک شدن ایمیل چه کاری باید انجام دهید و قبل از این که ایمیل شما هک شود باید چه کاری انجام دهید و اینکه چگونه متوجه شوید که ایمیل شما هک شده است از جمله مواردی است که باید هر کاربر کامپیوتری نسبت به آن اطلاع داشته باشد.

آیا ایمیل من هک شده است

اگر دوستان شما ایمیل‌ها یا پیام‌هایی دریافت می‌کنند که شما ارسال نکرده‌اید، یا پوشه Sent ایمیل شما حاوی پیام‌هایی است که شما ارسال نکرده‌اید و یا پوشه Sent ایمیل شما خالی شده است و اینکه حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی شما حاوی پست‌هایی است که شما ایجاد نکرده‌اید و شما نمی‌توانید به ایمیل یا حساب کاربری شبکه اجتماعی خود وارد شوید ممکن است هک شده باشید.

پس از هک شدن ایمیل چه کاری باید انجام دهید

۱- به روز رسانی نرم‌افزارهای امنیتی و پاک کردن هرگونه نرم افزار مخرب یعنی مطمئن شوید که نرم‌افزار امنیتی شما به روز است؛ اگر نرم افزار امنیتی در رایانه خود نصب نکرده‌اید، ابتدا یک نرم‌افزار امنیتی (فقط از شرکت‌های شناخته شده و قابل اطمینان) نصب کنید. بعد از نصب، آن را اجرا کرده و برنامه‌های مخرب احتمالی شناخته شده را حذف کنید. در آخر، رایانه خود را restart کنید.

همچنین نرم‌افزار امنیتی، مرورگر وب و سیستم عامل خود را طوری تنظیم کنید که به‌طور خودکار به‌روز شوند؛ توسعه دهندگان نرم‌افزار اغلب به‌روز رسانی‌هایی را برای برطرف سازی آسیب‌پذیری‌های امنیتی منتشر می‌کنند. نرم‌افزار امنیتی، مرورگر وب و سیستم عامل خود را به‌روز نگه دارید تا در برابر آخرین حملات محافظت شوید.

۲- تغییر کلمه‌های عبور؛ تغییر کلمه عبور مستلزم ورود به حساب کاربری ایمیل یا شبکه اجتماعی است. البته ممکن است امکان ورود به حساب کاربری فراهم نباشد و شخصی کلمه عبور قبلی شما را به دست آورده و آن را تغییر داده باشد. اگر از همین کلمه عبور برای سایر حساب‌های کاربری خود نیز استفاده می‌کنید، آنها را هم تغییر دهید. همچنین مطمئن باشید که کلمه‌های عبور قوی انتخاب می‌کنید.

۳- بررسی توصیه‌هایی که ارائه دهنده ایمیل یا شبکه اجتماعی درباره نحوه بازیابی حساب کاربری دارد؛ توصیه‌های سودمندی را می‌توان درباره بازیابی حساب کاربری در سایت‌های ارائه دهنده ایمیل پیدا کرد، اگر حساب کاربری شما به سرقت رفته است، احتمالاً نیازمند تکمیل فرم‌هایی هستید که اثبات کند شما حقیقتاً صاحب آن حساب کاربری هستید.

۴- بررسی تنظیمات حساب کاربری؛ یعنی پس از بازگشت به حساب کاربری خود، از صحت تنظیمات حساب کاربری مطمئن شوید. مطمئن شوید که در امضاء شما که در پایان هر ایمیل نوشته می‌شود و در ایمیل‌های ارسال شده، لینک‌های ناشناخته‌ای نوشته نشده است و ایمیل‌ها برای افرادی غیر از آن اشخاصی که مدنظر شما است ارسال نشده باشد. در شبکه‌های اجتماعی هم به دنبال تغییرات ایجاد شده در حساب کاربری خود از زمان آخرین ورود باشید.

۵- اطلاع به دوستان؛ یعنی هرچه سریعتر ایمیلی درباره هک شدن ایمیل خود برای دوستان خود ارسال کنید. آدرس‌های ایمیل دوستانتان را جهت عدم افشاء آنها در BCC قرار دهید.

قبل از اینکه ایمیل شما هک شود، چه کاری انجام دهید

۱- استفاده از کلمه‌های عبور یکتا برای سایت‌‎های مهم مانند سایت بانکی و ایمیل خود؛ با این کار درصورت افشاء کلمه عبور یکی از حساب‌های کاربری، امکان دسترسی به تمام حساب‌های کاربری مهم شما وجود ندارد. در عین حال باید کلمه‌های عبور قوی انتخاب کنید.

۲- امن نگهداشتن کلمه عبور و نام کاربری؛ هر زمان از شما کلمه عبور و نام کاربری خواسته شد، حتماً قبل از ارائه آنها فکر کنید. هرگز این اطلاعات را در پاسخ به ایمیلی ارائه نکنید. اگر به نظر می‌رسد ایمیل از بانکی که در آن حساب دارید ارسال شده است، حتماً به جای کلیک بر روی لینک یا تماس با شماره تلفن ارسال شده، به وب سایت بانک مراجعه کرده و از آن طریق اقدام کنید.

۳- روی لینک‌های داخل ایمیل کلیک نکنید و ضمیمه‌های ایمیل را باز نکنید، مگر اینکه ارسال کننده آن را بشناسید و همچنین بدانید آن لینک‌ها و آن ضمیمه‌ها چه هستند؛ کلیک بر روی لینک‌ها یا ضمیمه نامه‌‌ها ممکن است منجر به نصب برنامه‌های مخرب بر روی رایانه شما شود. همچنین شما هم لینک‌های تصادفی را برای دوستانتان ارسال نکنید.

۴- نرم افزارهای رایگان را فقط از سایت‌هایی که می‌شناسید و مورد اعتماد است دانلود کنید؛ اگر نمی‌دانید سایتی مطمئن است یا نه، حتماً قبل از دانلود نرم افزار از آن سایت‌، از مورد اطمینان بودن آن سایت مطمئن شوید. فراموش نکنید که برخی از بازی‌ها، برنامه‌های به اشتراک گذاری فایل و برخی نوار ابزارهای رایگان حاوی برنامه‌های مخرب هستند.

۵- با رایانه‌های عمومی مانند رایانه‌های شخصی برخورد نکنید؛ اگر از طریق رایانه‌های عمومی به ایمیل یا سایر حساب‌های کاربری خود دسترسی می‌یابید، کلمه عبور خود را در مرورگرهای وب ذخیره نکنید و حتماً مطمئن شوید که در انتهای کار از حساب کاربری خود خارج شده‌اید. همچنین در هنگام استفاده از شبکه‌های wi-fi عمومی هم باید مواظب باشید.