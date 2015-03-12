برنامه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای روز شهدا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با عنایت به صدور فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی در 22 اسفند 1358 و نامگذاری این روز به نام «روز بزرگداشت شهدا» برنامه های متنوعی در دانشگاهها ، پژوهشگاهها و پارک های علم فناوری سراسر کشور برگزار می شود .

برگزاری مراسم بزرگداشت و تکریم از خانواده های گرانقدر شاهد و ایثارگر ، دیدار و حضور مسئولین در منزل خانواده های شاهد و ایثارگر دانشگاهی، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی به منظور تبیین نقش دانشجویان و دانشگاهیان در دفاع مقدس، نقش ایثارگران دانشگاهی درتوسعه علمی کشور، نقش ایثارگران دانشگاهی در خودباوری علمی، نقش دفاع مقدس در پیشرفت های علم ، پژوهش و فناوری بخشی از برنامه های روز بزرگداشت شهدا در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است.

همچنین برگزاری شب شعر با موضوعات ادبی و حماسی ایثار و ایثارگری، استفاده از حضور استادان ایثارگر دفاع مقدس جهت خاطره گویی به دانشجویان ، اکران فیلم های مرتبط با دفاع مقدس و ایثارگران برای دانشجویان ، استادان و کادر اداری دانشگاهها ، برگزاری مسابقه کتابخوانی از فهرست کتاب های منتشر شده در خصوص دفاع مقدس، ایثار و ایثارگری، بازدید از آسایشگاههای جانبازان و غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا و برگزاری ایستگاه شهدا و ایثارگران (نمایشگاه عکس) از دیگر برنامه های بزرگداشت روز شهدا در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شمار می رود.