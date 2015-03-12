پیام تبریک سرلشکر فیروزآبادی به فرمانده جدید نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتصاب سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری، به سمت فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی پیام تبریکی صادر شد.

وی در قسمتی از پیام خود آورده است:

با احترام، با کمال مسرت، عنایت خاصه ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا را در انتصاب شایسته جناب عالی به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلا می ایران، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

امیدوارم با مدد از سرمایه علم و تجارب ارزنده خود و عشق و ارادتی که به اسلام عزیز، انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) دارید موفق و پیروز باشید و پیوسته دعای خیر امت حزب الله، خانواده معظم شهدا و ایثارگران عزیز را در ماموریت خطیر محوله در ارتقاء امنیت و آسایش ملت شریف ایران و حفظ ارزش های والای اسلامی به همراه، داشته باشید.

توفیقات روزافزون شما در پناه ایزد منان و توجه حضرت ولی عصر علیه‌السلام(عج) تحت فرمایش های حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای عزیز خواستارم.