کام مردم با طرح تحولات سلامت شیرین شد/ نظارت بر بازار دائمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان، با بیان اینکه خدمت به مردم ایران اسلامی عبادت است، اظهار داشت: آرمانهای مقدس نظام اسلامی سبب حمایت و پشتیبانی مردم از آن شده است.

وی با بیان اینکه تلاشها در امر خدمت رسانی به مردم کافی نیست خواستار تلاش مضاعف مسئولان شد و گفت: در سال جاری دولت تدبیر و امید با توجه به همه مشکلاتی که داشت در عرصه های مختلف تمام توان را بکار گرفت.

وی اظهار داشت: در این دولت شاهد حداقل تنش ها بوده ایم و دولت تلاش کرد بر پایه تدبیر و امید به مردم، آرامش سیاسی را در کشور برقرار کند و در این دولت همه سلایق و ذائقه های سیاسی متفاوتی در کنار هم کار می کنند و طرح های مختلفی را اجرای کرده اند.

فرماندار نور به طرح تحول سلامت اشاره و اضافه کرد: این طرح از خدمتهای صادقانه ای بوده که کام مردم را شیرین کرده است.

وی با اشاره به اینکه تنها بیمارستان دولتی شهرستان نور با اجرای طرح تحول سلامت، متحول شد گفت: ارتقای سطح و تجهیزات آزمایشگاه و افزایش خدمات ارائه شده به مردم و اجرای همگانی بیمه سلامت از جمله خدمات است.

فرماندار نور ادامه داد: ملت ایران برای پاسداری از ارزشهای الهی اقدام به برپایی حکومت کرده است و به پشتوانه قدرت عظیم ملت اکنون در پای میز مذاکرات در پی کسب نتایج لازم هستند.

خنجری بیان داشت: تیم و نمایندگان ملت در مذاکرات با حمایت مردم و مقام معظم رهبری در تلاش هستند با کمترین هزینه به اهدافشان نائل آیند.

جذب ۷۵ درصدی اعتبارات شهرستان

فرماندار نور در بخشی از سخنانش به وضعیت اعتباری شهرستان در سال جاری اشاره و اضافه کرد: علیرعم همه تنگناها، حدود ۷۵ درصد اعتبارات مصوب جذب شده و تخصیص پیدا کرده است.

وی با اشاره به رشد میزان اعتبارات در سال جاری گفت: حدود ۲۱ میلیارد تومان اعتبارات سال جاری بود که ۷۵ درصد آن محقق شده است و امیدواریم در فرصت باقیمانده تا پایان سال مالی، در حوزه تملکی و هزینه ای، جذب حداکثری را داشته باشیم.

فرماندار نور، خواهان تلاش بیشتر مسئولان برای جذب بیشتر اعتبارات شد و تاکید کرد: همچنین باید در حوزه فرهنگ برای اجرایی شدن شعار سال، تلاش بیشتری داشته باشیم.

همه کارها پیوست فرهنگی داشته باشد

وی با تاکید بر اینکه همه اقدامات در همه حوزه ها باید پیوست فرهنگی داشته باشد، عنوان کرد: دولت در تلاش است تا به وعده های داده شده، عمل کند و این اتفاق تاکنون در حوزه های مختلف رخ داده است.

فرماندار نور در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت فرارسیدن سال جدید تصریح کرد: ما در ایام عید از مردم خوب کشور و سایر مناطق جهان پذیرایی کنیم، بنابراین باید نظم و انضباط را سرلوحه کار قرار دهیم.

وی بر لزوم آسیب شناسی برنامه های دستگاه های مختلف تاکید کرد و گفت: نظارت بر بازار و قیمت های در روزهای پایانی سال و ایام عید باید تشدید شود زیرا مردم نگرانیهایی در این بخش دارند.

نظارت بر بازار دائمی شود

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار در قالب تیمهای بازرسی بصورت محسوس و نامحسوس دائمی شود گفت: نباید قیمتها نجومی شود و شرایط را بر مردم سخت کنیم.

فرماندار نور با اظهار اینکه کارهای فرهنگی نیز در نوروز باید مورد توجه قرار گیرد بیان داشت: با توجه به مصادف بودن ایام فاطمیه، حفظ حرمت این ایام ضرورت دارد.

وی با اشاره به ترافیک شهر رویان و نور عنوان کرد: امسال تلاش داریم برای کاهش بار ترافیکی، خط ساحلی را فعال کنیم و شرکت پونل در حال اجرای کار است.

خنجری با بیان اینکه وضعیت برخی مساجد بین راهی مناسب نیست گفت: این درحالی است که مساجد معرف نگاه اعتقادی ما هستند و باید نسبت به بهسازی وضعیت موجود تلاش کرد.

‌وی با عنوان اینکه پیش بینی ما این است که شمار مسافران نوروزی نسبت به سال های قبل افزایش یابد بیان داشت: با یک مدیریت جامع باید بتوانیم مشکلات احتمالی را رفع کنیم.

هادی خنجری با اشاره به درپیش بودن چهارشنبه آخر سال خواستار اجرای آیین های سنتی و اعمال مدیریت برای پیشگیری از بروز حادثه شد.