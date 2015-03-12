راهیان کرمانشاه به مصاف شهرداری تبریز می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابت های فوتبال جام آزادگان عصر شنبه ۲۳ اسفند در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود که در یکی از این دیدارها راهیان کرمانشاه میزبان شهرداری تبریز خواهد بود.

با توجه به وضعیت تیم راهیان در جدول، این مسابقه نیز همچون دیدارهای گذشته از حساسیت بسیار زیادی برای تیم این تیم برخوردار است و نماینده کرمانشاه قطعا برای کسب سه امتیاز به تبریز خواهد رفت.

همچنین با توجه به نزدیک بودن امتیازات در پایین جدول، این دیدار بری شهرداری نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و همین موضوع حساسیت های این مسابقه را دو چندان خواهد کرد.

در حال حاضر شهرداری تبریز با کسب ۱۸ امتیاز در مکان هفتم جدول است و راهیان کرمانشاه با یک امتیاز کمتر در رده دهم قرار دارد.

تیم های داماش گیلان با ۱۸ و گل گهر سیرجان نیز با ۱۷ امتیاز مکان های هشتم و نهم جدول را به خود اختصاص داده و راهیان کرمانشاه می تواند در صورت کسب پیروزی در بازی روز شنبه جایگاه کنونی این تیم ها در جدول را به دست آورد.

گفتنی است، دیدار راهیان کرمانشاه و شهرداری تبریز از ساعت ۱۵ پس فردا برگزار خواهد شد.