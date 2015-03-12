حسینیه مجتهد اردبیلی جزو سه مجموعه آئینی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجی زاده پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضا شورای شهر اردبیل گفت: هم اکنون در ایران سه بنای تاریخی تکیه دولت در تهران، معاون الملک در کرمانشاه و حسینیه مجتهد اردبیلی به عنوان مجموعه نمایش های آئینی و تعزیه اجرا شده است.

وی بنای تاریخی حسینیه مجتهد را مربوط به دوره ناصری دانست و یادآور شد: این حسینیه در محله سرچشمه اردبیل واقع شده و در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۸۸۷ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اجرای موزه تعزیه استان اردیبل در این محل تاکید کرد: پیش بینی می شود عملیات مرمت و احیای این بنای تاریخی در برنامه دو ساله گنجانده شود.

معاون میراث فرهنگی استان اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه در سال های گذشته مراحل تهیه طرح مرمت و احیا، مطالعات اولیه و تاریخی و نقشه های وضعیت موجود این بنای قاجاری انجام شده است، ادامه داد: در حال حاضر تنها عملیات مرمت و بازسازی صحن اصلی مجموعه انجام شده است.

منصور عالیقدری طرح مرمت این بنای تاریخی را شامل دو بخش عملیات مرمت بخش داخلی صحن ها، تالارهای اصلی و بخش های مسکونی و صحن اصلی یا حیاط، رواق های اصلی و طاق نماهای دو طبقه زنانه و مردانه به عنوان محل اجرای مراسم تعزیه خوانی دانست.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته عملیات مرمت بخش دوم بنا شامل رواق ها و طاق نماهای صحن اصلی در ضلع غربی و جنوبی انجام شد، عنوان کرد: به تناسب مقدار اعتبارات تأمین شده در هر سال، عملیات مرمت و احیای بخش های مختلف این بنا اولویت بندی شده است.