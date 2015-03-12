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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷

سیابانی خبر داد:

طراحی روش های نوین آموزشی در سازمان فنی وحرفه ای آذربایجان شرقی

طراحی روش های نوین آموزشی در سازمان فنی وحرفه ای آذربایجان شرقی

تبریز- مديركل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از طراحی روش های نوین آموزشی در این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سیابانی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران از راه اندازی باشگاه مجازی آموزش مهارت و یادگیری دانش بنیان امید از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور خبر داد و گفت: با توجه به تغییرات فناوری و به ویژه فناوری اطلاعات، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام به طراحی روش های نوین آموزشی مبتنی بر فضای مجازی و به ویژه فرصت های شبكه سازی در فضای مجازی و بهره گیری از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات با عنوان باشگاه مجازی آموزش مهارت و یادگیری دانش بنیان امید نموده است.

وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با عقد تفاهم نامه همكاری با مركز پژوهشی فناوری و سبك زندگی دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع رهروان دانشگاه تهران، بسترهای ایجاد باشگاه مجازی امید آموزش مهارت و یادگیری دانش بنیان را به منظور ارائه خدمات آموزشی، كارآفرینی و اشتغال دانش بنیان فراهم نموده است.

سیابانی تصریح کرد: در باشگاه مجازی امید، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد تحت پوشش سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، آموزش های فنی و حرفه ای را براساس پنج هزار استاندارد آموزشی این سازمان در حوزه های صنعت، خدمات، كشاورزی، فرهنگ و هنر، فناوری های پیشرفته و مدیریت و كارآفرینی به صورت مجازی آموزش می دهند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ا‌ظهار داشت: استفاده از محتواهای آموزش مجازی شامل كتاب الكترونیكی، مالتی مدیا و فیلم، حضور در كلاس درس به صورت مجازی و تعامل با مربی در ساعاتی مشخص از روش های آموزش در باشگاه مجازی امید است.

وی با اشاره به مخاطبان این طرح گفت: كارآموزان دوره های آموزش فنی و حرفه ای، مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، مربیان آموزش های فنی و حرفه ای، كاركنان دولت، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، زنان خانه دار و عموم مردم از مخاطبان آموزش های باشگاه مجازی امید هستند.

سیابانی ادامه داد: سامانه آموزش های مهارتی مجازی، سامانه آموزش كاركنان دولت، كلینیك مشاوره، سامانه فروش محصولات مهارت آموختگان از سامانه ها و امكانات باشگاه مجازی امید هستند.

وی در پایان عنوان كرد: كارآفرینی دانش بنیان، ارتقای سطح آگاهی جامعه و فرهنگ عمومی پیرامون مهارت آموزی و كسب فرصت های شغلی مبتنی بر كسب مهارت و بسترسازی دسترسی عمومی به آموزشهای مهارتی و سبك زندگی مبتنی بر فناوری اطلاعات و بهره گیری از فضای مجازی از مهم ترین اهداف راه اندازی باشگاه مجازی آموزش مهارت و یادگیری دانش بنیان امید می باشد.

کد مطلب 2516791

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