تردید اوباما در ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «باراک اوباما» قصد ندارد با ارسال سلاح به اوکراین، بحران تنش روابط روسیه و ناتو را تشدید کند. در همین راستا کاخ سفید اعلام کرد موضوع ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین با تردید از سوی اوباما نگریسته می شود.

«جاش ارنست» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آمریکا در این خصوص گفت: چنین اقدامی می تواند منجر به خونریزی گسترده ای شود. وی با اشاره به تردید کاخ سفید در مورد حمایت نظامی از اوکراین تاکید کرد آمریکا در موضعی نیست که بخواهد با پشتیبانی نظامی از کی یف، زمینه را برای تضعیف جدایی طلبان مناطق شرقی این کشور فراهم کند.

پیشتر منابع آگاه در دولت آمریکا از تصمیم واشنگتن برای ارسال تجهیزات جنگی از قبیل خودروهای زرهی و پهپاد به اوکراین خبر داده بودند. بر این اساس آمریکا قصد دارد حدود 30 خودروی زرهی و 200 دستگاه خودروی نظامی چند منظوره موسوم به «هاموی» در اختیار ارتش اوکراین قرار دهد.