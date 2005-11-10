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۱۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۰۴

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در گفت وگو با "مهر": روحيه ايران در مذاكرات هسته اي تفاهم و تعامل سازنده است / معاونتهاي شورايعالي امنيت ملي موظف به تهيه پيش نويس دكترين امنيت ملي شده اند/ عضويت در باشگاه هسته اي جزوي از حيثيت ملي ايرانيان است

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در گفت وگو با "مهر": روحيه ايران در مذاكرات هسته اي تفاهم و تعامل سازنده است / معاونتهاي شورايعالي امنيت ملي موظف به تهيه پيش نويس دكترين امنيت ملي شده اند/ عضويت در باشگاه هسته اي جزوي از حيثيت ملي ايرانيان است

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اينكه روحيه ايران در مذاكرات هسته اي تفاهم و تعامل سازنده است گفت: امروز ملت ايران خواهان بهره مندي كامل از انرژي هسته اي و بطور مشخص حفظ " چرخه سوخت هسته اي " است، بگونه اي كه بهره مندي از انرژي هسته اي و عضويت در باشگاه هسته اي به عنوان يك حيثيت ملي و علمي براي ايران مطرح مي باشد.

دكتر حسين انتظامي در گفت وگويي مشروح با خبرگزاري "مهر" به پرسش هايي در خصوص "تدوين دكترين امنيت ملي ، آخرين تحولات  پرونده هسته اي ، استراتژي جديد آمريكا در قبال ايران، مذاكره با اروپا،  بيانيه اتحاديه اروپا پس از نشست بروكسل، راه اندازي تاسيسات نطنز و ..." پاسخ داد.

انتظامي ، از جمله در خصوص پيشنهاد مشاركت ديگر كشورها در فعاليت هاي غني سازي كشورمان  گفت: يكي از محاسن مهم سرمايه گذاري خارجي در كشور ، حتي در حوزه سد سازي يا هواپيما سازي و ..اين است كه تعلقات كشورها را به هم افزايش مي دهد و اين ، ماندن و بقاء توام با قدرت را براي كشور تقويت مي نمايد و اصولا داشتن شركاي قدرتمند خارجي و اين نوع سهيم كردن كشورها در پروژهاي مختلف نشانه اي از قدرت كشور است و " امنيت بخشي " است.

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در خصوص تدوين دكترين امنيت ملي كشور گفت: اين كار در حال انجام شدن است و كميته هاي كارشناسي در معاونت هاي مختلف شوراي عالي امنيت ملي مشغول هستند و موظف شده اند كه مولفه هاي مربوط به دكترين امنيت ملي را در حوزه تخصصي خود ضمن رايزني با نخبگان و كارشناسان كشور ارائه نمايند. وي ابراز خوش بيني كرد كه در صورت طي شدن اين روند طبق روال پيش بيني شده ، پيش نويس نهايي دكترين امنيت ملي تا تا آخر سال جاري تهيه شود.

متن كامل گفتگوي مهر با دكتر حسين انتظامي متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 251680

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