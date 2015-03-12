پیش بینی جابجایی ۱۱۰ هزار مسافر با قطارهای شمال

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به ضرورت برنامه ریزی در ایام نوروز و رفاه حال مسافران گفت: راه آهن یکی از ایمن ترین راههای حمل و نقل است که مردم از آن استفاده می کنند و در ایام نوروز حجم تقاضای مسافرت با قطار افزایش چشمگیری می یابد به همین دلیل مسئولین راه آهن قبل از آغاز ایام مسافرت های نوروزی تمامی تلاش خود را برای رفاه مسافران بکار خواهند گرفت تا سفری ایمن وخاطره انگیز را برای این عزیزان رقم بزنند.

گران پاشا افزود: از جمله اقداماتی که راه آهن شمال در روزهای پایانی سال ۹۳ برای ایام مسافرت های نوروزی انجام داده است، می توان به تشكیل ستاد ویژه نوروز و تعیین كشیك نوروزی متشکل از مدیرکل، معاونین مدیرکل، رؤسا، معاونین و كارشناسان ادارات فنی راه آهن شمال که در محل ستاد اداره كل مستقر است.

مدیرکل راه آهن شمال، تشكیل ستاد نوروزی و تعیین كشیك از مسئولین واحدها و رؤسای ایستگاه های مهم تشكیلاتی پل سفید و فیروزكوه كه در این ایام حضور داشته را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: كلیه واحد ها و ادارات تابعه راه آهن شمال به تفكیك وظایف محوله، اقداماتی از قبیل لایروبی كلیه مسیرها، آبروها و زوال ریزی و زوال برداری ودر صورت نیاز تنظیم درز ریل و بازدید جامع از سوزنها و پیچ بندی کامل ورفع نواقص احتمالی پرداختند.

وی بیان کرد: برای سیر دقیق و ایمن و بدون نقص برنامه قطار های مسافری در این ایام كلیه لوازم قطعات و وسایل مورد نیاز لكوموتیوها و واگنها و... را تهیه و در دپوهای مورد نیاز نگهداری تا در صورت نیاز در كمترین زمان ممكن مورد استفاده و بهره برداری قرارگیرد و از بین ماموران چند تن از مجرب ترین افراد آماده بوده تابه علت خرابی های جزئی احتمالی، سریعاً اقدام و از تاخیر قطارها جلوگیری شود.

مدیرکل راه آهن شمال افزود: در هر شیفت كاری نیز یك نفر مكانیسین و یك نفر الكتریسین دیزل در دپوی تعمیرات مستقر می شود تا در صورت نیاز فوراً اقدامات لازم انجام گردد، همچنین در نیمه اول اسفند همه دیزلهای موجود در راه آهن شمال مورد بازدید و تست دقیق قرار گرفته و نواقص و كمبود ها مرتفع شد.

یوسف گران پاشا یادآور شد: جرثقیل های ریلی سبك و سنگین نیز در سازمان قطار نجات در آمادگی كامل برای استفاده در شرایط لزوم است و از نظر ارتباطی نیز با پیش بینی و تهیه ابزار قطعات و لوازم مورد نیاز ضروری و تست و بررسی كلیه دستگاهها و خطوط و سیستم های مربوطه تلاش می کند تا در این ایام هیچ مشكلی در سیستم میله راهنما و سایر وسایل ارتباطی پیش نیاید، همچنین این اداره کل با برخی از بیمارستانهاو مراکز درمانی همجوار راه آهن هماهنگی لازم به عمل آورده تا در صورت نیاز، همكاری كافی را با مسئولین راه آهن داشته باشند.