به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ‌ زاده قبل از ظهر پنج شنبه در همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث که در مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: این همایش از برکات تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص تدوین الگوی پیشرفت کشور به عنوان سند بالادستی همه اسناد ایران است.

وی با اشاره به پیام ارزشمند آیت الله مکارم شیرازی، ادامه داد: کار اصلی این همایش را علما و فضلا انجام دادند که ساعت‌های طولانی را صرف تحقیق در این موضوع نظری و عملی کردند.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه اولین همایشی که با مشارکت حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود باید به اهم مسائل پیشرفت بپردازد تا در همایش‌های بعدی به موضوعات متنوع مورد نیاز اشاره کنیم.

واعظ‌ زاده با اشاره به نیازهای جدی تدوین الگوی پشرفت، گفت: محققان باید با فکر نقاد در مورد این گونه مسائل تحقیق کنند و بیش از ۳۰ هزار صفحه با هدف تدوین الگو در قالب‌های مختلف تهیه شده است.

وی با بیان اینکه مسئله‌شناسی پیشرفت از مهم‌ترین مسائل امروز است، گفت: الگوی پیشرفت باید راه حل پاسخ مسائل مهم را ارائه دهد و یکی از کارهای مهم در این زمینه تبیین مسائل پیشرفت است.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه باید بر اثر تحقق الگو مسائل عملیاتی و نظری پیشرفت شفاف شود، تصریح کرد: روش‌شناسی تعامل علم و دین یکی از مسائل مهم است؛ زیرا الگو، الگوی اسلامی است و باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.

روش‌شناسی تعامل علم و دین

واعظ‌ زاده با اشاره به اینکه مسئله روش‌شناسی تعامل علم و دین مسئله جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است، ابراز کرد: اگر چه امروز یک روش‌شناسی تدوین شده به قلم و بیان بزرگان در اختیار نداریم، اما حاصل تلاش آنها در اختیار ماست و می‌توانیم روش‌شناسی آن را تدوین کنیم.

وی با بیان اینکه روش بزرگانی چون فارابی و ابن سینا در یک جمله این بود که باید از منابع موجود در چارچوب منابع و اصول اسلامی استفاده حداکثری کرد، تصریح کرد: کار آنها دشوار‌تر بود چون برای اولین بار این قضیه اتفاق افتاده بود و دستاوردهای خارج از حوزه تفکر اسلامی محدود به فلسفه می‌شد؛ زیرا مثل امروز انبوه رشته‌ها با منابع زیاد مادی نبود که نو به نو در اختیار قرار بگیرد.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: در الگوی پیشرفت ما نمی‌خواهیم الگوی پیشرفت شخص را مورد بررسی قرار دهیم اگر چه پیشرفت اشخاص باعث پیشرفت اجتماع می‌شود.

واعظ‌ زاده گفت: باید جامعه را درست بشناسیم و در این خصوص دست آوردهای دنیا زیاد است و در اینجا ما به نظریات در چارچوب دین نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه مبانی اسلامی با مبانی غربی متفاوت است، اظهار کرد: وقتی به دست آوردهای دنیا نگاه می‌کنیم این دست آورد‌ها بسیار انبوه است، گاهی انبوه مطالبی که هست با وجود قابل استفاده بودن در بسیاری از موارد فقط یک اشتراک لفظی است.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم که با آن مواجه هستیم پیشرفت جامعه است، گفت: فرد و جامعه یا انسان و اجتماع از دستور کار پژوهشی دنیای صنعتی خارج است، فرد پیشگام در این راستا مرحوم علامه طباطبایی است که در المیزان به رابطه انسان و اجتماع از دیدگاه اسلام و دین پرداخته است.

قرآن جامعه را داری ویژگی‌های حیات هوشمند می‌داند

واعظ‌ زاده عنوان کرد: انسان فطرتا اجتماعی است، اجتماعی زندگی کردن انسان تحت تأثیر جلب ضرر و دفع منفعت نیست بلکه فطری اوست، اگر خطر جمعی هم نبود اجتماعی زندگی می‌کرد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر وقتی به جامعه مراجعه می‌کنیم قرآن جامعه را داری ویژگی‌های حیات هوشمند می‌داند، حیات هوشمند آن جایی است که جامعه روح دارد و علامه طباطبایی به روح اجتماعی اشاره می‌کند.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر اینکه نباید مسئولیت فرد بخاطر روح جمعی زایل شود، ابراز کرد: اگر مسئولیت فرد بخاطر روح جمعی کنار گذاشته شود معاد مختل می‌شود؛ در عین حال روح اجتماع وجود دارد.

واعظ‌ زاده اضافه کرد: علیرغم شرایط نامساعد اجتماعی مسئولیت فرد در سرجای خود قرار دارد، مرز‌ها و مبانی اسلامی باید رعایت شود و از معارف غربی با نوآوری عقلی استفاده حداکثری شود.

وی بیان کرد: امروزه به روح اجتماعی در چارچوب مبانی اسلامی نیاز داریم، زیرا اگر روح اجتماعی نباشد حرکت جمعی صورت نمی‌گیرد و جامعه مرده است.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: جامعه ما قبل از انقلاب خواب بود و بعد از انقلاب بیداری حاصل شد اما باید بررسی که چقدر این روح متبلور شده است.

واعظ‌ زاده با بیان اینکه انسان ذاتا فعال است و فطرتا خداجو است و به دنبال یافتن یک حقیق متعالی است، ادامه داد: لزومی ندارد معارف غربی را دور بریزیم و یا بپذیریم بلکه باید خدا را به حقیقت شناخت.

وی در پایان با اشاره به اینکه مفهوم پیشرفت همان سرعت در پیشرفت است، گفت: باید تعالی بخشی سریع داشته باشیم، یعنی به سرعت و تعالی در پیشرفت توجه کنیم.