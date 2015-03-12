نامه سناتورهای امریکا نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام امریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ایشان با اشاره به ضرورت ارائه اسلام ناب در مقابل تلاش مستکبران برای ترویج اسلام هراسی در میان ملتها تأکید کردند: در بررسی علل و راه حلهای چالشهای موجود، باید از سطحی نگری پرهیز کرد و با ریشه یابی مسائل، به مدیریت منطقی آنها پرداخت.

ایشان با اشاره به شخصیت، سوابق و خدمات آیت الله یزدی، انتخاب رئیس جدید خبرگان را انتخابی مناسب و بجا خواندند و خاطرنشان کردند: این انتخابات، بسیار متین، و بدون حاشیه های رایج برگزار شد و می تواند الگویی برای دیگر دستگاهها باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با استناد به آیات متعدد قرآن مجید توجه به همه ارکان و احکام دین را، مطالبه اسلام برشمردند و تأکید کردند: در معارف اسلامی، چیزی به نام دین حداقلی نداریم و باید تحقق همه اجزاء اسلام و تحقق کامل دین مبین را هدف قرار داد و در این مسیر تلاش و حرکتِ رو به پیشرفت انجام داد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت حفظ و تقویت همه ابعاد اسلام در «صورت و سیرت» آن افزودند: حفظ «سیرت اسلام» یعنی در همه ظرفیتهایی که حرکت عمومی کشور، مردم و مسئولان را شکل می دهد، اسلام، هدف و آرمان قرار گیرد و برای رسیدن به آن برنامه ریزی رو به کمال بشود و همه در این مسیر حرکت کنند.

ایشان قلدرهای جهانی را معارض اصلی حرکت به سمت تحقق اسلام کامل برشمردند و افزودند: ترویج اسلام هراسی بوسیله دستگاههای تبلیغاتی و سیاسی صهیونیستها، نشانه هراس آنها از نابودی منافع نامشروعشان است.

رهبر انقلاب با اشاره به برخی سخنان دشمنان نظام که می گویند دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستیم نه تغییر نظام، افزودند: تغییر رفتارِ نظام، یعنی ملت ایران از لوازم حتمی حرکت به سمت تحقق آرمانهای خود و اجرای اسلامِ کامل کوتاه بیاید و این هدف، در واقع همان تغییر نظام و نابودی سیرتِ دین در حرکت عمومی نظام اسلامی است که این بار، از این طریق دنبال می شود.

ایشان پرهیز از برخورد منفعلانه با پدیده «اسلام هراسی» را کاملاً ضروری برشمردند و افزودند: اسلام هراسی در حقیقت ترجمه هراس و سراسیمگی زورگویان بین المللی از اسلام سیاسی و اسلام حاضر در متن زندگی ملتهاست که ملت ایران با انقلاب اسلامی پرچمدار ایجاد، تثبیت و تقویت آن شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای، تبدیل اسلام هراسی از تهدید به فرصت را کاملاً ممکن دانستند و افزودند: تلاش بیوقفه برای ترساندن ملتها و جوانان از اسلام، این پرسش را در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار می دهد که علت این همه هجوم و حمله به اسلام چیست؟

رهبر انقلاب پاسخ صحیح به این پرسش را از طریق ارائه اسلام ناب به ملتها، دربر دارنده برکات بی پایان برشمردند و افزودند: باید همه توان خود را در این راه بکار بگیریم.

ایشان در تبیین ویژگی های اسلام ناب، خاطرنشان کردند: طرح اسلام طرفدار مظلوم و ضد ظالم، جوانان را در هر جای جهان، به ابتهاج و هیجان می آورد و به آنان می فهماند اسلام در حمایت از مظلومان و بی پناهان، برنامه عملی دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای، اسلام طرفدار عقلانیت، ضد «قشری گری و تحجر» و ضد اوهام و خرافات را از دیگر ابعاد اسلام ناب برشمردند و افزودند: باید اسلام متعهد در مقابل لاابالی گری، اسلام حاضر در متن زندگی مردم در مقابل اسلام سکولار، اسلام رحمت به ضعفا و اسلام جهاد با مستکبران را به جهان معرفی کنیم و از این طریق، پروژه اسلام هراسی دشمنان را به فرصتی برای جلب توجه ملتها به اسلام ناب تبدیل نماییم.

رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به چالشهای موجود میان ایران و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله موضوع هسته ای، افزودند: باید با پرهیز از سطحی نگری، چالشها و مشکلات موجود را ریشه یابی کرد و از این طریق به راه حل منطقی دست یافت.

ایشان به عنوان یک مثال عینی، به صدمات ناشی از تحریم ها اشاره و خاطرنشان کردند: موشکافی دقیق، آشکار می کند که علت آسیبهایی که بخاطر تحریم متحمل شده ایم، وابستگی کشور به نفت و اقتصاد دولتی و عدم حضور مردم در متن اقتصاد است.

رهبر انقلاب با طرح سئوالاتی مهم افزودند: آیا اگر اقتصاد کشور و زندگی ملت را به درآمد نفتی وابسته نمی کردیم و با پرهیز از ادامه اشتباه اوایل انقلاب مبنی بر دولتی شدن همه مسائل، مردم را حقیقتاً وارد فعالیتهای اقتصادی می کردیم دشمن می توانست با تحریم نفتی و تحریم دستگاههای دولتی، این آسیبها را وارد آورد؟

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اگر مسائل را اینگونه ریشه یابی و علاج کنیم، مشکلات حل می شود و نگاهمان به محبت دشمن نخواهد بود.

رهبر انقلاب با اشاره به کارآیی این نگاه عمیق و منطقی در مدیریت چالشهای آشکار و پنهان با زیاده خواهان جهانی از جمله مسئله هسته ای افزودند: تیم هسته ای که رئیس جمهور محترم انتخاب کرده انصافاً خوب، امین، مورد قبول و دلسوزند و در حال کار و تلاشند اما با وجود این برادرانِ خوب، من نگرانم، چون طرف مقابل حیله گر و اهل خدعه و نیرنگ است و از پشت خنجر می زند.

ایشان با اشاره به یک اشتباه رایج مبنی بر اینکه اشخاص قدرتمند، نیازی به حیله گری ندارند افزودند: برخی فکر می کنند امریکا با این قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی، احتیاجی به نیرنگ و موذیگری ندارد اما برخلاف این تصور، امریکایی ها به حیله و فریب نیاز فراوانی دارند و الان هم همینگونه عمل می کنند و این واقعیت، ما را نگران می کند.

رهبر انقلاب با تأکید بر مراقبت از شگردهای امریکایی خاطرنشان کردند: امریکایی ها همیشه در آستانه زمان تعیین شده برای پایان مذاکرات، لحن خود را سخت تر، تندتر و خشن تر می کنند تا اهداف خود را محقق کنند که باید مراقب این حیله بود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان سخیف و مشمئز کننده امریکایی ها در هفته ها و روزهای اخیر افزودند: یک دلقک صهیونیست در آنجا سخنانی گفت، مقامات امریکایی هم برای اینکه خود را کنار بکشند مطالبی گفتند اما در همان مطالب، ایران را به حمایت از تروریسم متهم کردند که واقعاً حرف خنده آوری است.

ایشان خاطرنشان کردند: امریکایی ها و هم پیمانانشان در منطقه، خبیث ترین و جرارترین تروریستها یعنی «داعش» و امثال آن را ایجاد کردند و همچنان آنها را حمایت می کنند آن وقت اینگونه کارها را متوجه ملت ایران و نظام اسلامی می سازند!

رهبر انقلاب حمایت صریح دولت امریکا از دولت جعلی صهیونیست ها را یادآوری کردند و افزودند: واشنگتن از دولتی که رسماً به اقدامات تروریستی معترف است به زشت ترین شکل ممکن حمایت می کند و در عین حال جمهوری اسلامی را متهم می سازد.

رهبر انقلاب نامه اخیر سناتورهای امریکایی را حاوی نشانه های متعدد فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام امریکا برشمردند و افزودند: همه کشورهای جهان طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی، پس از تغییر دولتهایشان نیز به تعهدات خود پایبندند اما سناتورهای امریکایی رسماً اعلام می کنند اگر این دولت برود تعهدات او کأن لم یکن تلقی می شود، آیا این نهایت فروپاشی اخلاق سیاسی و متلاشی شدن درونی نظام امریکا نیست؟

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: مقامات جمهوری اسلامی کار خود را بلدند و می دانند اگر هم به توافقی برسیم چگونه عمل کنیم که دولت امریکا بعدها نتواند زیر آن بزند.

رهبر انقلاب همچنین با بزرگداشت یاد مرحوم آیت الله مهدوی کنی او را عالمی عامل و دارای مجاهداتی تأثیرگذار خواندند و غفران و رحمت الهی را برای آن عالم فقید مسئلت کردند.

پیش از سخنان رهبر انقلاب، آیت الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری گزارشی از برگزاری هفدهمین اجلاس مجلس خبرگان بیان کرد.

آیت الله یزدی، بررسی روند مذاکرات هسته ای و مسائل داخلی کشور، تاکید بر لزوم تحقق عملی اقتصاد مقاومتی و پرهیز از شعار زدگی، ارائه گزارش از جایگاه اسلام در شرایط کنونی جهان و مسئله اسلام‌هراسی در غرب و نگرانی از برخی مسایل فرهنگی را از جمله مهمترین محورهای مباحث، نطق‌ها و مذاکرات اعضای مجلس خبرگان در اجلاسیه اخیر بیان کرد.