ترویج فریضه نماز از مهمترین وظایف طلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی امام جمعه استان،حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در جمع طلاب مدارس علمیه که در حسینیه امام زاده اسماعیل (ع) برگزارشد ضمن تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) از اظهار لطف ومحبت مردم ولایتمدار این استان به خصوص از طلاب وروحانیون در زمان انتصاب وی به عنوان امام جمعه از سوی رهبر معظم انقلاب قدردانی کرد.

وی مشورت وهمفکری طلاب وروحانیون را مهم دانست وگفت: این انتصاب که از سوی حضرت آیت الله خامنه ای به بنده ابلاغ شده این است که باید همه فرهیختگان، اندیشمندان، طلاب و روحانیون به میدان آمده و بنده را راهنمایی وهمفکری داده و به مشورت و رهنمود های شما روحانیون وطلاب احتیاج دارم.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین تصریح کرد: آن چه که خداوند از ما می خواهد خواندن نماز است و تلاش کنیم که این فریضه نماز در بین مردم وجوانان بیشتر ترویج شود.

امام جمعه قزوین به رسالت اصلی طلاب اشاره واظهارداشت: امروزحضور نسل نوجوان وجوان در نماز جمعه کم رنگ است واین ناشی از عدم انجام درست رسالت طلاب است و همه باید کمک کنیم تا سن شرکت کنند گان در نماز جمعه وجماعات را به سن جوان برسانیم.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین بیان کرد: شما اساتید وروحانیون وطلاب مدارس علمیه قزوین حجت را بیش از پیش بر بنده تمام کردید واین حضور شما در این مکان مقدس وظیفه ورسالت بنده را بسیار سنگین کرد.