اجرای طرح آمارگيری كودكان كار و خيابانی در دامغان

زهرا سادات طباطبايي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اينكه طرح آمارگيري كودكان كار و خياباني در دامغان به پيشنهاد فرمانداري انجام مي شود اظهار داشت: شش نفر آمارگير در قالب گروه هاي دو نفره به مدت دو هفته با رفتن به درب منازل در مناطق گزارش شده اقدام به جمع آوري اطلاعات مي كنند.

وي يادآور شد: در سال ۱۳۸۸ يك دوره طرح آمارگيري از كوكان كار و خياباني انجام شد كه در آن ۱۸۰ نفر شامل ۹۰ پسر و ۷۰ دختر سنين هفت تا ۲۰ ساله شناسايي شدند.

مسئول مؤسسه سلامت اجتماعی آفاق شهرستان دامغان اظهار داشت: به اين افراد در مدرسه فدك آموزش هايي مانند خواندن، نوشتن، احكام، قرآن، خياطي، نقاشي و ... داده شد.

طباطبايي افزود: پس از آموزش و تربيت آنان در مدرسه فدك از شدت خشونت و پرخاشگريشان كاسته و از نظر رفتاري و اخلاق اجتماعی بهتر شدند.

وي اظهار داشت: آموزش و پرورش شهرستان دامغان در سال ۹۱ مدرسه فدك را پس گرفت و از آن زمان اين افراد در شهر پراكنده و تعدادشان رو به افزايش نهاد تا اينكه مسئولان دامغان راغب به شناسايي و جمع آوري مجدد اين كودكان شدند.

مسئول مؤسسه سلامت اجتماعی آفاق شهرستان دامغان از علاقه زياد كودكان كار و خياباني به فراگيري تحصيل و سواد خبر داد و تصريح كرد: اين كودكان غير بومي و اكثراً از تبعه افغانستان هستند كه به دليل نداشتن كارت اقامت و ملي از ورود به مدارس و تحصيل بازمانده اند.

طباطبايي با بیان اینکه مسئولان شهرستان دامغان باید يا از ورود اين افراد جلوگيري كنند و يا كمترين امكانات تحصيل و اشغال را برايشان فراهم سازند خاطر نشان ساخت: از آن جا كه اشتغال اين افراد جرم محسوب مي شود ناچار براي امرار معيشت به شغل هاي كارگري، فروش فال و دعا و ... مي پردازند.

مؤسسه سلامت اجتماعی آفاق از سال ۱۳۸۶ با مجوز از سازمان بهزیستی در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی از طریق آموزش و تمرین مهارت های زندگی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ظرفیت سازی و توانمندسازی مردم از طریق مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی و ... تشکیل شد.

برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی، فرزند پروری ویژه زنان خانه دار و کودکان، پیش از ازدواج ویژه دختران جوان، مهارت های مطالعه و کاهش اضطراب امتحانات ویژه دانش آموزان، آموزش مبانی رشد کودک ویژه والدین نونهالان مهد، اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم، مشاوره های فردی، انجام تست های هوش، شخصیت و ... از اقدامات این مؤسسه بوده است.