حماس هرگونه مذاكره با اسرائيل را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاع رساني فلسطين، جنبش مقاومت فلسطين "حماس" اخبار منتشر شده در رسانه هاي اسرائيلي مبني بر اينكه اين جنبش مذاكره با رژيم صهيونيستي را بعيد نمي داند، تكذيب كرد.



رسانه هاي صهيونيستي روزگذشته مدعي شدند كه حماس اعلام كرده است مذاكره با رژيم اسرائيل را در صورتي كه به سود ملت فلسطين باشد و به آزادي اسرا و اراضي و بازسازي ويرانه ها بينجامد، بعيد نمي داند.



سامي ابوزهري سخنگوي جنبش حماس ديروزتصريح كرد: جنبش حماس آنچه را كه برخي از منابع صهيونيستي درباره تغيير موضع اين جنبش درباره مذاكره با اشغالگران صهيونيست منتشر كردند، تكذيب مي كند.



مسئولان جنبش حماس در گفتگو با مركز اطلاع رساني فلسطين بر عدم صحت آنچه به ابوزهار سخنگوي حماس نسبت داده شده است، تاكيد كردند و افزودند: وي با هيچ يك از رسانه هاي اسرائيلي گفتگو نداشته است.



اين مقامات اظهار داشتند : موضع جنبش حماس درمخالفت با هرگونه مذاكره با دشمن صهيونيستي كاملا آشكار است .



راديو رژيم اسرائيل روز گذشته مدعي شده بود كه ابوزهار سخنگوي حماس در گفتگو با اين راديو گفته است كه " مذاكره با اسرائيل را در صورتي كه اين امر به سود فلسطينيان باشد و به آزادي اسيران و اراضي و بازسازي ويراني ها منجر شود، بعيد نمي داند.



الزهارپيش ازاين نيزدرمصاحبه با يكي از روزنامه هاي اسرائيلي ، اجراي تغييراتي را درميثاق سال 1988 حماس بعيد ندانست.

دو ماه پيش نيزمحمد الغزال يكي ازرهبران سياسي حماس دركرانه باختري رود اردن گفت : سرانجام روزي ميثاق خود رادرمورد نابودي رژيم اسرائيل تغيير خواهيم داد و با دولت يهوديان وارد مذاكره مي شويم.

در واكنش به اين اظهارات محمود الزهار، رژيم اشغالگر قدس با بي اهميت خواندن اين اظهارات مدعي شد كه هدف ازاين سخنان كاستن فشارهاي اسرائيل كه مخالف مشاركت حماس در انتخابات آتي فلسطين است، مي باشد.

