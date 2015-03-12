پرونده تخلفات منابع طبيعی در دامغان خارج از نوبت رسيدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد علی اصغر ترابي صبح پنجشنبه در آخرين روز از هفته گراميداشت منابع طبيعی و آبخيزداری در ديدار با رئيس و پرسنل يگان حفاظت اداره منابع طبيعي و آبخيزداری شهرستان دامغان در محل دادگستري اين شهرستان اظهار داشت: دادگستری و دادسرا بر اساس وظيفه ذاتي خود راساً به تخلفات عرصه منابع طبيعی رسيدگی مي كند و در كمترين زمان رای لازم را صادر خواهد كرد.

وي با اشاره به صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه به دستگاه هاي قضايي سراسر كشور در برخور قاطع با متخلفان عرصه هاي منابع طبيعي و محيط زيست كشور افزود: صدور اين بخشنامه نشان از جديت اين دستگاه در برخورد با متخلفان عرصه هاي منابع ملي و محيط زيست دارد.

رئيس دادگستري شهرستان دامغان با بيان اينكه اين بخشنامه براي قضات لازم الاجراست تصريح كرد: در مقابله، مبارزه و برخورد با متخلفان عرصه هاي منابع ملي و محيط زيست همگان بايد مشاركت كنند و آن را وظيفه بدانند و دادگستري و دادسراي شهرستان دامغان با اهميت ويژه به اين موضوع پرداخته مي شود.

ترابي با اشاره به اينكه كم بودن پرونده در محاكم قضايي نشان از سلامت جامعه دارد خاطر نشان ساخت: مردم بهترين يار و ياور عرصه هاي منابع طبيعي هستند و مي توانند نقش خود را با گزارش تخلفات عرصه هاي منابع ملي و محيط زيست پررنگ كنند.

وي اضافه كرد: هر كجا كه مردم وارد صحنه شدند موفقيت هاي خوبي به دست آورديم و بايد مردم همچون گذشته در تمام صحنه ها به ويژه حراست و حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي با مسئولان همكاري كنند.

رئيس دادگستري شهرستان دامغان با بيان اينكه منابع طبيعي با سلامت و روح انسان ها ارتباط دارد اظهار داشت: منابع طبيعي مايه نشاط و شادابي زمين و از سويي مايه زندگي و بركت انسان ها است.

وی خاطر نشان ساخت: با وجود حكومت و نظام اسلامي منابع طبيعي آباد داريم و كسي جرأت تجاوز به اين عرصه ها را ندارد و بايد با فرهنگ سازي در راستای رشد و توسعه آن گام برداريم.

ترابي با تقدير از خدمات شبانه روزي پرسنل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دامغان تاكيد كرد: منابع طبيعي نعمت بزرگي است كه در آيات و روايات از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است و انسان ها بايد قدر آن را بدانند.

رئيس دادگستري شهرستان دامغان به نقش مديران و صاحبان قدرت در حراست و حفاظت از منابع طبيعي به عنوان يك ثروت ملي پرداخت و گفت: نقش رسانه هاي اعم از مطبوعات و خبرگزاري ها در ترويج و گسترش منابع طبيعي مهم بوده و بهترين ياوران اين عرصه محسوب مي شوند.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دامغان نیز در ابتدای این دیدار گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي اين اداره طي يك سال گذشته ارائه داد و از همراهي و همكاري دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب اين شهرستان در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات عرصه هاي منابع طبيعي تقدير كرد و افزود: از ابتداي سال تاكنون ۱۳۷ فقره پرونده تخلف در عرصه هاي منابع طبيعي از سوي متخلفان تشكيل و به مراجع قضايي معرفي شدند.

احمدعلي بهاور افزود: اين تعداد تخلف ثبت شده از سوي متخلفان مربوط به مواد ۴۳، ۴۴ . ۵۵ قانون جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور بوده و همچنين دو فقره پرونده تخلف ماده ۴۸ مربوط به قاچاق چوب تشكيل و به مراجع قضايي معرفي شدند.

وي از خلع يد ۲۵ فقره پرونده تخلف با همكاري دستگاه قضايي در شهرستان دامغان طي سالجاري خبر داد و تصريح كرد: در اين راستا ۴۰.۵ هكتار عرصه منابع ملي كه به تصرف متخلفان درآمده بود خلع يد و به دولت بازگردانده شد.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دامغان در خاتمه ميزان تخلف صورت گرفته در تصرف به عرصه هاي منابع ملي را يك ميليارد تومان برآورد كرد و گفت: يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دامغان شامل دو واحد حفاظتي اميرآباد و ديباج بوده كه در اجراي وظيفه با نيروي انتظامي، بسيج و شوراي اسلامي همكاري و از سرمايه هاي ارزشمند انفال حفاظت مي كند.

همچنین در آخرين روز از هفته گراميداشت منابع طبيعي و آبخيزداري كه به نام «منابع طبيعي، جنگلبانان، حفاظت و قانون» نامگذاري شده بود رژه موتوري يگان حفاظت منابع طبيعي و آخيزداري شهرستان دامغان با مشاركت ادارات محيط زيست، راهنمايي و رانندگي، جهاد كشاورزي و راه و ترابري با اجراي مانور در سطح شهر برگزار و نيروهاي شركت كننده توان و اقتدار خود را به نمايش گذاشتند.

هفته گراميداشت منابع طبيعي و آبخيزداري از ۱۵ تا ۲۱ اسفند با شعار «منابع طبيعي با مردم و براي مردم» نامگذاري شده است.