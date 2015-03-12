۱۶۸۰ واحد خون گیری در اردبیل انجام شده است/وضعیت مطلوب مرکز استان

به گزارش خبرنگار مهر، الله وردی نوبخت ظهر پنج شنبه در جلسه ارزیابی وضعیت خون گیری پایگاه های انتقال خون اردبیل تصریح کرد: خون گیری به نسبت مدت مشابه سال گذشته که هزار و ۷۰۹ واحد بود با منفی ۲۹ واحد همراه است.

وی عمده کاهش را در شهرستان ها دانست و افزود: کاهش خون گیری در مرکز استان هفت واحد است و به نسبت سایر شهرستان ها مرکز استان در خون گیری وضعیت مطلوبی دارد.

مدیر کل انتقال خون استان تعداد واحد خون گیری در شهرستان پارس آباد را ۲۰۰ مورد، مشگین شهر ۱۰۶ مورد و خلخال ۱۷۳ مورد عنوان کرد و گفت: در پارس آباد چهار واحد کاهش و در مشگین شهر ۱۸ واحد کاهش ثابت شده و در خلخال وضعیت به نسبت سال قبل است.

نوبخت با یادآوری اینکه در پایگاه خون گیری مرکز استان جنب بیمارستان فاطمی ۸۳۸ واحد خون گیری در۲۰ روزه اول اسفند سال گذشته انجام شده است، اضافه کرد: این رقم در ۲۰ روز اسفند سال جاری هزار و ۱۵ مورد است.

وی از اعزام ۱۸۶ تیم سیار در این مدت زمان خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۶ تیم اعزام شده بود و اعزام تیم با ۱۶۰ مورد افزایش همراه است.

مدیر کل انتقال خون استان تاکید کرد: خون گیری از اهداکنندگان مستمر شامل ۵۴.۶۵ درصد از کل در سال گذشته و ۵۸.۹۳ درصد از کل در سال جاری را شامل می شود.

نوبخت افزود: به دلیل توقف فرایند خون گیری در ساختمان اداره کل در اسفند سال جاری در این ساختمان خون گیری نداریم و آمار سال گذشته ۳۴۴ واحد خون گیری را نشان می دهد.

وی با تاکید به اینکه هزار و ۹۵۷ مورد مراجعه کننده در این مدت ثبت شده است، تصریح کرد: در مجموع از این تعداد هزار و ۶۸۰ واحد خون گیری انجام شده است.

به گفته این مسئول از این تعداد ۱۰۵ اهدا کننده زن هستند که ۶.۲۵ درصد از کل اهدا کنندگان را شامل می شوند.