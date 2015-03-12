به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالوئی، رایزن فرهنگی كشورمان در ديدار آنجلکا میتروویچ، رئیس دپارتمان شرق‌شناسی دانشگاه بلگراد به لزوم تکریم ياد و خاطره چهره‌های علمی، گفت: براي تجليل از مقام علمي مرحوم «فهیم بایراکتاروویچ»، همایش ایران‌شناسی، زبان فارسی و مطالعات شرقی همراه با نودمین سال تأسیس کرسی شرق‌شناسی در بلگراد برگزار مي‌شود.

محمود شالويی، رایزن فرهنگی کشورمان با اشاره به تمدّن کهن و تاریخ چند هزار ساله ایران، گفت: توجه شرق‌شناسان به ایران صرفاً به حوزه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی محدود نمی‌شود؛ برخی از شرق‌شناسان پس از آشنایی با زبان و ادب فارسی، چنان مجذوب اندیشه‌های والای انسانی و معارف عمیق نهفته در آن شده‌اند که سراسر عمر خود را به جمع‌آوری و تصحیح آثار فاخر زبان فارسی مصروف داشته‌اند. از این رو، شرق‌شناسی و ایرانشناسی با زبان و ادبیات فارسی ارتباط بسیار تنگاتنگی دارند و به نوعی از هم تفکیک ناپذیرند.

شالويی با اشاره به فعالیت‌های به عمل آمده برای گسترش زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی معتبر در صربستان و ضمن اعلام حمایت رایزنی فرهنگی و بنیاد سعدی از برنامه‌‌های آموزشی بلندمدت آموزش زبان فارسی، تأسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه بلگراد را مطالبه عمومی دانشجویان و علاقه‌مندان زبان فارسی دانست که خواهان دریافت خدمات آموزشی به صورت یک دوره تحصیلی دانشگاهی هستند.

وی با اشاره به سنت تکریم و نکوداشت یاد و خاطره چهره‌های علمی - فرهنگی در ایران، پیشنهاد برگزاری همایش علمی مشترک و تجلیل از مقام علمی و خدمات آموزشی مرحوم «فهیم بایراکتاروویچ»، شرق‌شناس و ایران‌شناسی دانشگاه بلگراد را مطرح كرد.

در ابتداي اين ديدار، رئیس دپارتمان شرق‌شناسی دانشگاه بلگراد با اشاره به عظمت فرهنگی و سابقه کهن تاریخ و تمدّن ایران، آشنایی با زبان و ادبیات فارسی را از مهمترین مؤلفه‌ها در مطالعات شرق‌شناسی دانست.

وي در ادامه سخنانش افزود: شرق‌شناسان به خوبی می‌دانند که زبان و ادبیات فارسی چه جایگاه مهمی در مطالعات شرقی دارد؛ تحقیق و پژوهش در این حوزه، نیازمند آشنایی با فرهنگ و تمدّن کهن ایران به ويژه آثار مکتوب در زبان و ادبیات فارسی است.

میتروویچ با اشاره به سابقه مطالعات شرق‌شناسی در دانشگاه بلگراد، گفت: فهیم بایراکتارووچ، «مؤسس رشته شرق‌شناسی» در دانشگاه بلگراد، کار خود را با تدریس زبان و ادبیات فارسی آغاز کرد و می‌توان گفت، سنگ بنای شرق‌شناسی در این دانشگاه با آثار ادبی زبان فارسی گذاشته شده است.

وی با اشاره به کلاس‌های آموزش زبان فارسی در دانشکده زبان‌شناسی دانشگاه بلگراد، بيان كرد: اميد است تا در آينده‌اي نزديك شاهد تشکیل کرسی زبان فارسی در اين دانشكده باشيم.

سعید صفری، مدرس اعزامی زبان فارسی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های آموزشی در دانشکده زبان‌شناسی و افزایش قابل توجه دانشجویان علاقه‌مند به یادگیری این زبان، اظهار كرد: انتشار نخستین کتاب آموزشی زبان فارسی برای دانشجویان این دانشگاه در آینده‌اي نزدیک، تلاشی هدفمند برای بهبود کیفیت آموزشی و در راستای تهیه مقدمات برای تأسیس کرسی آموزش زبان فارسی در این دانشگاه است.

وي در ادامه يادآور شد: اميد است تا با برگزاری همایش‌های متعدد علمی و دانشگاهی، فرصت‌های ببسياري برای تثبیت جایگاه زبان فارسی در این دانشگاه فراهم شود.

در پايان اين ديدار مقرر شد تا کمیته ‌مشترکی برای برگزاری همایش تجلیل از مقام علمی و خدمات آموزشی مرحوم «فهیم بایراکتاروویچ» تشکیل شود و با توجه به نودمین سال تأسیس کرسی شرق‌شناسی در ماه نوامبر سال جاری، موضوعات این همایش علمی به ایران‌شناسی، زبان فارسی و مطالعات شرقی اختصاص یابد.