سفر کاروان سینمایی «راهیان نور» به بندرعباس لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سفر که قرار بود مقارن با روز راهیان نور و به دعوت امیر دریادار حبیب الله سیاری فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفند انجام شود، به دلیل بارندگی شدید، سیلاب و وارد شدن خسارت به فرودگاه بین المللی بندرعباس، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

در این سفر قرار بود جمعی از اهالی سینما شامل: فیلمنامه نویسان، تهیه کنندگان، کارگردانان، دست اندرکاران خانه سینما، برگزیدگان سی و سومین جشنواره فیلم فجر و جمعی از کارگزاران و مدیران ارشد سینمایی، از مجموعه کارخانه های نیروی دریایی و دیگر امکانات آن، از جمله: زیر دریایی، هوادریا و... بازدید کنند.

سفر با ناوشکن جماران تا مرز دریایی ایران و عمان از دیگر برنامه های این سفر بود. همچنین قرار بود در سفر دریایی سینماگران، محل غرق شدن ناوشکن پیکان که در جنگ تحمیلی به اعماق دریا رفته و پیکر پاک شهدا هنوز در آن مدفون است، توسط سینماگران گلباران شود.

این سفر در پی عقد تفاهم نامه میان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۵ مهر ۹۳ که با حضور نمایندگان خانه سینما صورت پذیرفت، مورد توافق قرار گرفت و فرماندهی نیروی دریایی ارتش از عزم جدی خود مبنی بر مشارکت در پروژه های سینمایی با موضوع دریا خبر داد.

سفر کاروان سینمایی راهیان نور به دعوت فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده شده بود تا علاوه بر آشنایی بیشتر سینماگران و دست اندرکاران سینمای ایران با امکانات نیروی دریایی و نیز طرح خاطرات جذاب فرماندهان ارشد این نیرو، انگیزه بیشتری برای تولید فیلم های سینمایی با مضامین پرداخت نشده در حوزه دریا و دفاع مقدس ایجاد شود.