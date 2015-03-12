وقف جمعی نیازمندی های فارس را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زائری ظهر پنج شنبه در نشست هم اندیشی وقف جمعی تاکید کرد:هزینه های ساخت یک بیمارستان تخصصی از محل انتشار اوراق وقف جمعی تامین خواهد شد که با خرید اوراق هر فردی می تواند به اندازه بضاعت مالی خود در این امر خیر و خداپسندانه شرکت داشته باشد.

وی بابیان اینکه احداث بیمارستان تخصصی که قرار است به طور وقف جمعی با حمایت سایر اقشار جامعه احداث و به بهره برداری برسد افزود: خوشبختانه این مهم در بین تمامی اقشار جامعه نهادینه شده و امروزه تمامی افراد جامعه به این موضوع رسیده اند که ساخت این بیمارستان به عنوان یک نیاز اساسی در جامعه تلقی می شود.

زائری ادامه داد:موضوع وقف که با دوام ترین انفاق و احسان در جامعه تلقی می شود ضروری است که ثروت جامعه را از طبقه ای به طبقات دیگر منتقل می کند و ازحالت اختصاصی به نوع عام المنفعه و ثروت عمومی تغییر کند.

وی مشارکت در این در این اقدام عام المنفعه را نوعی بیمه دانست و افزود: سعی کنیم فرزندان خود را به کار نیک عادت دهیم و فرهنگ نیکوکاری را به نسل های آتی جامعه منتقل سازیم.

معاون توسعه وپشتیبانی اوقاف وامور خیریه فارس وجود بیمارستان تخصصی سرطان جنوب کشور را تغییری در نگرش افراد جامعه در خصوص بیماری بیان داشت وگفت: تلاش داریم با همکاری دستگاه های مربوطه بتوانیم با تشخيص اوليه و درمان به موقع، بیماری سرطان را در بین افراد تشخیص دهیم تا آمار مرگ ومیر ناشی از بیماری سرطان را کاهش دهیم.

زائری اضافه کرد: ساخت و تجهيزبیمارستان تخصصی جنوب کشور در مجموع 500 ميليارد تومان نياز دارد. تا كنون كمك هاي خوبي جمع آوري شده و انتظار مي رود اين روند با شتاب بيشتري ادامه ياب تا بتوانیم در ضعف مدت سه سال آینده به بهره برداری برسانیم.

در ادامه معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اعلام اینکه خداوند انسان را با اهداف قابل ستایشی خلق کرده است، گفت: پرداختن به زندگی شخصی، بخش کوچکی از هدف والای خداوند از خلق نوع بشر بوده و باید کمک به نیازمندترین اقشار جامعه را نیز در زندگی خود مدنظر داشته باشیم.

محمد ابراهیم صداقت حمایت از ساخت بیمارستان تخصصی سرطان جنوب کشور را گامی در راستای کمک به تمامی اقشار جامعه توصیف کرد و افزود: بیماری سرطان رو به افزایش است و باید با سرعت هرچه بیشتر نسبت به احداث بیمارستان سرطان جنوب کشور از طریق تهیه اوراق وقف جمعی اقدام کنیم.