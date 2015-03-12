مساجد باید نسبت به مسائل تربیتی جوانان احساس مسئولیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعادتی قبل از ظهر پنج شنبه در همایش سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: فتوحات بسیاری در طول انقلاب اسلامی شاهد بودیم، اما امام خمینی(ره) فتح الفتوح انقلاب اسلامی را تربیت نوجوانان و جوانان برای آینده میهن اسلامی عنوان کردند.

معاون توسعه و برنامه ریزی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه با اشاره به کارکردهای مختلف مسجد اظهار داشت: کارکردهای نظامی در هشت سال دفاع مقدس محقق شد و کارکرد سیاسی در انتخابات عملی شده که باید نقش های دیگر مساجد در انقلاب اسلامی احیا شود.

سعادتی ادامه داد: نقش مسجد در حوزه تبلیغ اسلام و انقلاب اسلامی در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش تعیین کننده ای بود.

وی تاکید کرد: کارکرد عبادی و تربیتی مساجد باید امروز در جامعه اسلامی احیا شود، اگر عملکرد ما در مسجد منجر به تربیت و ساخت انسان شود، موفق خواهیم بود.

معاون توسعه و برنامه ریزی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: امروزه یکی از ترفندهای دشمنان این است که ذهنیت مدیران ارشد نظام، مردم و نیروهای فرهنگی را به بحث تحریم و فشار اقتصادی معطوف کند.

سعادتی ادامه داد: تحریم های دشمنان علیه انقلاب اسلامی پیچیده شده اما ما از این تحریم ها عبور خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: وظیفه مدیران و فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد روشنگری مردم در قبال تحریم ها و توطئه های دشمنان است.

معاون توسعه و برنامه ریزی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در پایان با طرح سوالی از فعالان کانون های مساجد خواست به این پرسش پاسخ دهند که نقش کانون های فرهنگی هنری مساجد در شکل گیری تمدن نوین اسلامی چه می تواند باشد.

سعادتی افزود: به قید قرعه به افرادی که به این پرسش بهترین پاسخ ها را تا پایان اسفندماه ارائه دهند، به قید قرعه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات اعطا خواهد شد.