ثروت واقعی كشور علم اندوزی و ايده پروری جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، پیش از ظهر امروز در مراسم جشن افتخار بیست و یکم با تبریک کسب این رتبه اظهار داشت: یزد از بعد از انقلاب تاکنون همواره در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه علمی خوش درخشیده است.

محمدرضا عارف با اشاره به ضعف های موجود در برخی رشته ها و دروس در استان یزد عنوان کرد: از ۵۰ سال پیش تاکنون، استان یزد در دو رشته زبان و ریاضی دچار ضعف بوده و گویا طلسم و شده و در این دو رشته رتبه نخست از یزد نداشته ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: دشمنان و رقبای ما، ایران را به خاطر داشتن نفت و درآمد آن از پیشرفت دور کردند در حالی که نفت و منابع زیرزمینی که فروش می‌رسانیم، کمتر از تولید ناخالص برخی کشورها است بنابراین ما کشور ثروتمندی نیستیم و در واقع در فقر به سر می‌بریم.

عارف تصریح کرد: ثروت واقعی کشور ما شما جوان ‌ها و علم‌ اندوزی و ایده‌ پروری شماست و باید در این مسیر خلق ثروت کرده و ثروت ‌ها را در شرکت‌های دانش‌ بنیان مورد استفاده قرار دهیم و با امید به خداوند متعال در پیشرفت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این مراسم با بیان اینکه استان یزد در کلیه رشته‌ ها دارای رشد ۵۳ درصدی بوده است، عنوان کرد: فاصله یزد با اصفهان به عنوان استان دوم در کنکور سراسری، فاصله بسیار زیادی است.

احمد شیرزاد خاطرنشان کرد: به کسب رتبه ‌های برتر دانش ‌‌آموزان استان یزد در رشته‌ های مختلف ادبیات، ‌ زیست، جشنواره خوارزمی و ... پرداخت و از تلاش دانش ‌آموزان، معلمان، ‌ مدیران مدارس و والدین دانش‌ آموزان قدردانی کرد.