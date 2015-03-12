به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «تفسیر سوره حمد» نگرشی بر نکات سوره حمد و برخی نکات تفسیری دیگر به قلم آیت الله ابوالقاسم خزعلی با حضور وی و حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و حجت الاسلام زائری مدیرعامل مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (یادمان هفتم تیر) عصر روز گذشته ۲۰ اسفند در این مجموعه برگزار شد.

حجت الاسلام زائری در ابتدای این مراسم طی سخنانی گفت: نکته ای که می خواهم بگویم در اصل تشکر از هیات قرآنی احیاء است که اساسش بر احیای شواهد حسینی و فرهنگ و معارف قرآنی است. آیت الله خزعلی به عنوان یکی از مفسرین در حوزه علمیه قم شناخته می شود. شخصیت ایشان چه قبل از انقلاب که مشهورترین و مهمترین درس تفسیر در قم داشتند و چه بعد از انقلاب که با طلاب فاضل درس خارج فقه که در خدمت ایشان بودند و چه بعد از آن در اصفهان و مشهد و در دانشگاه امام صادق(ع) شناخته شده است.

وی افزود: دو جلد درسهای تفسیر ایشان به چاپ رسیده است. این یک بعد از شخصیت ایشان است. فرزند ایشان می‌گفت‌ آیت الله محمدی گیلانی گفته بودند درس تفسیر قرآن ایشان، مهمترین درس تفسیر قرآن در قم بود. بعضی از بزرگان در تسلط ایشان در ادبیات عرب از جمله آیت الله محلاتی می گفت هر جا به سؤالی از جهت فنی در ادبیات عرب برمی خوردیم محل مراجعه ما آیت الله خزعلی بود، اما چرا از چنین شخصیتی فقط این کتاب حمد رونمایی می شود؟

مدیرعامل مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (یادمان هفتم تیر) ادامه داد: اصول کافی نقل می کند کسی از امام جعفر صادق(ع) سؤال کوتاهی کرد، امام صادق(ع) در جواب به او گفت: منبر کوتاهی رفتید اما از من سؤال و مسأله بزرگی کردید. گاهی حجم اندک است اما عظمت محتوا آنچنان است که در یک یا دو سطر معانی عمیقی نهفته است. در عوض کتابهایی هستند که در چندین جلد نوشته شده که بیهوده سخن به این درازی می گفتند و می شد در یک جلد جمع و جور شود.

حجت الاسلام زائری تصریح کرد: خزعلی در این کتاب نگاه تفسیری خود را ارائه کرده اگر قرار باشد مجموعه منبرها و سخنرانی های ایشان گردآوری و چاپ شود، فقط بحثهای تفسیری ایشان شاید یک موسوعه۵۰ جلدی باید رونمایی کرد، اما هدف ایشان این نبوده است. کتاب حمد که نامش به زیبایی انتخاب شده و با وسواس کتاب را به امام خمینی(ره) هدیه کرده اند، کتاب حمد آیت الله خزعلی چکیده نگاه تفسیری ایشان است که به مسائل بسیار جدی پرداخته است.

وی اضافه کرد: در ارتباط خودم با بسیاری میهمانان اهل کتاب، یکی از سوالات آنها این بوده که چگونه برخی آیات قرآن را باور کنیم. وقتی شما از اول مصحت ما را به عنوان گمراه حساب می کنید. یکی از نخبگان مسیحی به من گفت قاطعانه همه علمای شما می گویند ما گمراه هستیم، تکلیف ما را از اول مشخص کرده اید. دیگر انتظار چه دیالوگ، صحبت و گفتگویی با ما دارید. از اول به ما می گویید تو محکومی. پاسخی برای این سوال نداشتم، اما آیت الله خزعلی «غیرالمغضوب ولاضالین» را تفسیر کرد، گفت این را صفت بگیرید و قبلش را به اهل بیت(ع) وصل کنید، مساله حل می شود.

مدیرعامل مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی افزود: علامه عسگری هم جوابش را اینگونه پیدا کرد آیت الله خزعلی به جای تکرار نکات تفسیری رایج به سؤالاتی جواب دادند که تعیین‌کننده است. روش ایشان تفسیر قرآن است. این جزوه حاصل ابداعات تفسیری ایشان است. تفسیر قرآن به قرآن و توجه به نهج البلاغه در تفسیر قرآن، امتیازی است که ایشان دارد. همچنین ایشان حافظ قرآن و نهج البلاغه هستند. از عبارات نهج البلاغه در تفسیرشان استفاده زیادی کرده اند.

حجت الاسلام زائری توضیح داد: ما با عالم و خدوم روبروییم که از ابتدای انقلاب پیش آمده است. یک خانواده انقلابی که برادر به شهادت رسیده، خواهر، زینب‌وار وارد صحنه شده و خود ایشان در انقلاب بوده اند. اما صفت دیگری که ایشان دارند، آیت الله خزعلی منبر را به عنوان رسالت و تعهد خود می دانند. در طول سالهای متمادی ایشان نه از سهم امام(ره) و نه از حقوق شورای نگهبان استفاده کرده است. می گویند من روضه خوانم و با پول سیدالشهدا(ع) می خواهم زندگی کنم.

وی گفت: یکی از اشکالات ما طلبه ها این است که ما داریم تبدیل به کارمند و اداری می شویم که تأثیر سخنان روحانیت قبل از انقلاب را از دست داده ایم. منبر و امامت جماعت را نباید فراموش کنیم. کل زندگی آیت الله خزعلی به عنوان فقیه وارسته و چهره برجسته انقلاب در خانه ای در قم بوده که ایشان از منبر رفتن در کویت و چند کشور عربی این خانه را خریده بود. بعدا این خانه را فروختند و چند واحد آپارتمان ساختند که با فرزندانشان یکجا زندگی کنند.

مدیرعامل مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی افزود: اکنون که بازنشسته شده اند کل حقوقشان ۹۰۰ هزار تومان است. آیت الله خزعلی می فرمایند کار من روضه و منبر است. اگر ایشان می خواستند بر این اساس توجه نکنند شاید الان تالیفات متعددی می داشتند، اما ایشان منبر رفتن را ترجیح دادند. خب، منبر رفتن هم مطالعه زیادی می خواهد.

حجت‌الاسلام زائری ادامه داد: مرحوم آیت‌الله اراکی از منبر رفتن آیت‌الله خزعلی تقدیر کرده بودند که با چنین درجه علمی هنوز منبر می روند. منبر یکی از مهمترین نشر معارف و احیای علوم دینی است طلبه های جوان تا یک مقدار بالاتر می‌روند، منبر را رها می کنند.

مدیرعامل مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی در پایان سخنانش گفت: زندگی آیت‌الله خزعلی با قرآن و تفسیر و نام امیرالمؤمنین(ع) و غدیر گره خورده است.