به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد قبل از ظهر پنج شنبه در همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث که در مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ارزشمند بودن برگزاری چنین همایشی، اظهار کرد: یکی از مطالبی که باید حل شود این است که آیا این معارف از قرآن و حدیث قابل استنباط است.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای به اشتباه معتقدند مفاهیم مدرن را تعالیم دینی نمی‌تواند پاسخ دهد، ادامه داد: تشکیک‌ها و تردیدها اگر فراتر از طرح پرسش باشد ناشی از پیش گمان‌های ناصواب و جهل است که این تردیدها بر آن بنا می‌شود.

رئيس شورای حوزه‌های علميه استان تهران ادامه داد: کمال، دوام و جامعیت قرآن را باید محل توجه قرار داد، اما عده‌ای می‌گویند اسلام برای یک مقطع تاریخی آمده است و این پیش فرض را در نظر می‌گیرند.

آیت الله رشاد تأکید کرد: گاهی انسان با بعضی از منابع در متون و معارف اصیل مواجه می‌شود که باعث شگفتی انسان است که در یک عبارت کوتاه و فشرده یک دنیا مطلب نهفته است.

وی با اشاره به آیه ۲۷ و ۲۸ سوره فتح گفت: این دو آیه همه مبانی، لوازم و نتایج مقوله پیشرفت را به دقت مشتمل بر هزار و یک نکته بیان می‌کند، در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سایر موسسات علمی باید این آیات را تحلیل کنند تا به نکات دقیقی برسند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه فرجام تاریخ با فرج پیوند می‌خورد، تصریح کرد: پیام اسلام جهانی می‌شود و هیچ‌گاه کفر، شرک، اومانیسم و ظلم جهانی نمی‌شود چون خلاف اراده الهی است، و فطرت بشر نمی‌پذیرد چنین مفاهیمی بر آنها مسلط شود.

آیت الله رشاد با بیان اینکه اولین محوری که در قرآن تأکید می‌شود این است که اسلام غلبه منطقی، معرفتی و هم غلبه قهری در جهان خواهد داشت، اظهار کرد: اوصاف پیامبر(ص) و اصحاب ایشان در هر عصر و زمانی و فرآیندی که باید امت طی کنند در تمام کتب اصلی آسمانی یعنی قرآن، تورات و انجیل آمده است.

وی با اشاره به اینکه غربی‌ها از پیشرفت ایران غضبناک هستند، گفت: ایران چاره‌ای ندارد جز اینکه مقاومت کند، ولی همه جهان ما را بعنوان یک واقعیت پذیرفته‌اند و به دنبال این هستند که جلوی پیشرفت همه جانبه ایران را بگیرند.