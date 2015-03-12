تولید محصولات استخوانی و قلبی و عروقی در شرکت دانش بافت البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن ظهر پنج شنبه و در ابتدای حضور در کرمانشاه از واحد صنعتی دانش بافت البرز در شهرک صنعتی بیستون بازدید کرد.

مدیر عامل این واحد صنعتی در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: ۴۰ درصد از سهام شرکت متعلق به سازمان گسترش نوسازی، ۴۰ درصد متعلق به بنیاد تعاون ناجا و ۲۰ درصد نیز متعلق به شرکت همانند سازی بافت کیش است.

سید شاهین نقوی افزود: محصولات استخوانی و قلبی و عروقی، تاندون و لیگامنت در این واحد تولید خواهند شد.

وی گفت: تا کنون ۸ میلیارد تومان برای ایجاد این واحد هزینه شده که برای تکمیل آن ۲۴ میلیارد تومان دیگر نیز مورد نیاز است.

نقوی از به کار گیری ۶۰ نفر نیرو در این واحد صنعتی خبر داد و خاطر نشان کرد: از این تعداد ۴۵ نفر کارگر و ۱۵ نفر نیز نیروی پشتیبانی هستند.

مدیر عامل شرکت دانش بافت البرز با بیان اینکه دستگاه های شرکت مطابق با استاندارد روز هستند، گفت: تامین نیازهای داخل و صادارت محصولات به خارج از کشور از جمله اهداف راه اندازی این واحد است.

بازدید نعمت زاده از مجتمع صنعتی تایر کورد

وزیر صنعت و معدن در ادامه از مجتمع صنعتی تایر کورد بازدید کرد که در این بازدید سعید حیدری طیب و عبدالرضا مصری نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

مهرداد فرزاد نیا، مدیر عامل مجتمع صنعتی تایر کورد در حاشیه این بازدید، اظهار داشت: این مجتمع تنها کارخانه در کشور است که علاوه بر تولید منسوجات تایر از جمله پلی آمید، پلی استر و رایون نسبت به منسوج تسمه نقاله، منسوجات تک، دولا تاب و سه لا تاب اقدام می کند.