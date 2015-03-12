تمرين مانور طرح اضطراری فرودگاه اردبيل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان اردبیل ظهر پنج شنبه این جلسه با هدف تبادل تجربيات و نظرات دستگاه های متولی مانورهای اضطراری و با حضور مدير كل فرودگاه و معاونين و نماينده استانداری، نماينده نهادرياست جمهوری، نماينده مديريت بحران، نماينده آتش نشانی، نماينده دانشگاه علوم پزشكی، اورژانس، هلال احمر، پزشكی قانونی، حفاظت هواپيمايی، نماينده هواپيمايی آسمان، ايران اير و قشم اير، نماينده پليس و سپاه برگزار شد.

در اين جلسه معاون عملیاتی فرودگاه اردبیل از برگزاری مانور کامل طرح اضطراری در سال آینده در فرودگاه اردبیل خبر داد.

رحیم حسین نسب با تاکید به ضرورت رعایت ایمنی در برگزاری مانورها افزود: این تمرین مقدمه ای برای اجرای هر چه بهتر و هماهنگی بیشتر دستگاه های متولی در مانور طرح اضطراری است.

وی افزود: تمرين دور ميزی مانور طرح اضطراری هر شش ماه يكبار و تمرين های محدود مانور به صورت سالانه و مانور طرح كامل هر دو سال يكبار برگزار می شود.

به گفته معاون عملیاتی فرودگاه اردبیل سال گذشته ۱۳ جلسه در این خصوص برگزار شد که در مقایسه با کارنامه سایر فرودگاه ها قابل توجه بود.

حسین نسب افزود: تجربه همه نهاد های مرتبط و رفع اشكالات در برگزاری مانور كامل طرح اضطراری ضروری است و باید در جلسات هم اندیشی مستمر هماهنگی دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گیرد.