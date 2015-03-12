بهره مندی از نظرات صاحبان علم و انديشه از سياستهای پليس لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبري ظهر پنج شنبه در بيست و دومين جلسه شوراي پژوهشي پليس استان که با حضور جمعي از اساتيد دانشگاههاي لرستان برگزار شد بيان داشت: براي ارتقای هر چه بیشتر پلیس و دستيابي به راهبردهای به روز نيازمند دستيابي به دانش و پژوهش، تشکيل سازمان حرفه اي، متخصص و دانش بنيان، تاکيد بر رويکرد اجتماعي در تحقق امنيت و به کارگيري فناوري هاي نوين هستیم.

وی بهره مندي از نقطه نظرات اساتید دانشگاه و صاحبان علم و انديشه را يکي از محوري ترين سياست هاي پليس استان برشمرد و افزود: عنصر اصلي اقتدار سازمان برگفته از پشتوانه هاي نظري، فکري و سرمايه هاي انساني و اجتماعي مي باشد.

فرمانده انتظامي استان لرستان عصر حاضر را در حوزه تغييرات سريع اجتماعي که تحت تاثير شبکه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته را در طول حيات بشر يک امر بي سابقه دانست.

وی اظهار داشت: شرايط امروز ايجاب مي کند که تهديدات اين تغييرات سريع اجتماعي را با سه مولفه مهم پيش بيني، پيشگيري و ترميم به فرصت تبديل کنیم که اين امر جزء با بهره گيري از ظرفيت هاي سرشار صاحبان تفکر محقق نخواهد شد.

سردار قنبری شوراهاي پژوهشي را بازوان توانمند پليس در رسيدن از کار به ساختار و احصاء نيازمندي هاي ماموريتي دانست و افزود: اميدوارم که نتايج تصميمات راهبردي و کاربردي اتخاذ شده در اين شوراها باعث ارتقاي احساس امنيت در بين مردم استان شود.

بنابراین گزارش در اين جلسه پنج طرح غير صنعتي و يک تاليف مطرح شد که پس از بررسي هاي لازم سه طرح و يک تاليف مورد تصويب اعضاء قرار گرفت.