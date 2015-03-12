به گزارش خبرنگار مهر، دیدار‌های هفته بیست و سوم لیگ بر‌تر فوتبال روز جمعه پیگیری می‌شود و صبا که از پیروزی هفته قبل برابر راه آهن در قم انگیزه و انرژی زیادی پیدا کرده حالا می‌خواهد روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

پیروزی هفته گذشته صبا برابر راه آهن بار سنگینی را از روی دوش تارتار و صبا برداشت چنان که صبا از ابتدای نیم فصل دوم رنگ پیروزی را ندیده بود و انگیزه زیادی برای کسب نخستین برد نیم فصل دوم داشت که در ‌‌نهایت به هدف خود نیز رسید.

دو تیم در حالی در اهواز برابر هم قرار می‌گیرند که صبا در بازی رفت در قم شکست تلخی را برابر استقلال خوزستان تجربه کرد و در روزی که کسی فکر آن را نمی‌کرد که ویسی هر ۳ امتیاز را از آن خود کند، صبا در نیمه نخست یک گل زد، در نیمه دوم ۲ گل خورد و یک پنالتی را از دست داد تا در خانه بازنده شود.

بدین ترتیب حالا صبا این فرصت را دارد که شکست بازی رفت را جبران کند اما جایگاه استقلال خوزستان در جدول رده بندی کار صبا را سخت می‌کند به طوری که شاگردان عبدالله ویسی سایه سنگین دیگر تیم‌های انتهای جدولی را پشت سر خود حس می‌کنند و برای رهایی از این شرایط باید صبا را شکست دهند.

تقابل دوستان قدیمی در این بازی، جلوه ویژه این مسابقه است و علاوه بر عبدالله ویسی که به عنوان مربی صبا سال‌های خوبی را با این تیم سپری کرده، محسن بیات، مهدی مومنی و مجید حیدری این بار با پیراهن استقلال خوزستان برابر تیم سابق خود به میدان می‌روند.

مهدی مومنی که هفته گذشته برابر پدیده گلزنی کرده امیدوار است در بازی با تیم سابقش به موفقیت‌های خود ادامه دهد و محسن بیات نیز پس از سال‌های سال بازی در صبا برابر تیم سابقش قرار می‌گیرد اما تقابل محمد اوسانی مهاجم جوان صبا که در نیم فصل از استقلال خوزستان به صبا پیوست با ویسی می‌تواند جذابیت‌های خاصی داشته باشد.

صبا در جدول رده بندی از ۲۲ بازی ۲۹ امتیاز کسب کرده و هشتم است و استقلال خوزستان نیز با ۲۰ امتیاز از ۲۲ بازی در رده سیزدهم ایستاده است.

صبا در صورت پیروزی برابر استقلال خوزستان در اهواز جمع امتیازاتش را ۳۲ می‌رساند و به رده هفتم جدول می‌رسد و در صورت پیروز نشدن سایپا برابر سایپا برابر ملوان جایگاه خود را در این رده تثبیت می‌کند.

تساوی صبا در اهواز برابر استقلال این تیم را در جایگاه هشتم نگه می‌دارد اما اگر صبا در اهواز برابر استقلال خوزستان بازنده شود آن‌گاه در صورت پیروزی پرسپولیس در مسابقه هفته بیست و سوم برابر نفت مسجد سلیمان، صبا به رده نهم سقوط می‌کند.

وضعیت تیم استقلال خوزستان نیز به گونه‌ای است که پیروزی این تیم در بازی جمعه برابر صبا این تیم را ۲۳ امتیازی می‌کند و در صورت عدم نتیجه گیری پیکان برابر ذوب آهن آن‌ها می‌توانند با این برد یک پله در جدول صعود کنند و به رده دوازدهم برسند.

تارتار: بازی خطرناکی در انتظار ماست

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان این که بازی خطرناکی در انتظار ماست گفت: انتظار ما از داوران این است شرایط کلی تیم ما را در نظر بگیرند و فکر نکنند بازی‌های ما از اهمیت بالایی برخوردار نیست.

مهدی تارتار در مورد دیدار روز جمعه صبای قم مقابل استقلال خوزستان اظهار داشت: پیروزی مقابل راه‌آهن در هفته گذشته، تیم را در شرایط خوبی قرار داده اما بازیکنان صبا باید این برد را فراموش کرده و به دیدار مقابل استقلال خوزستان فکر کنند. اگر بخواهیم بی‌تفاوت باشیم، دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: بازیکنان صبا به این موضوع واقف هستند که باید با انگیزه بازی کنند و در پایان فصل به جایگاهی دست پیدا کنند که خودشان از آن راضی باشند. بازیکن می‌داند بین تیمی که جایگاه خوبی بدست می‌آورد با تیمی که در جایگاه معمولی قرار می‌‌گیرد، چقدر تفاوت وجود دارد.

سرمربی صبا با اشاره به دیدار فردای تیمش مقابل استقلال خوزستان عنوان کرد: این هفته با تیمی بازی داریم که در خطر سقوط به لیگ دسته اول قرار دارد و بازی خطرناکی در انتظار ما خواهد بود. با این وجود در این هفته تمرینات خوبی را انجام داده‌ایم که بتوانیم ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم.

تارتار در پاسخ به این سئوال که آیا از طرف مسئولان صبا صحبتی برای تمدید قراردادش شده است یا نه، گفت: ۸ هفته به پایان لیگ باقیمانده و تمرکزم به دیدارهای باقیمانده معطوف شده است. جلساتی با مسئولان صبا برای تمدید قرارداد داشته‌ام اما همه توجه من روی ۸ هفته پایانی لیگ است.

وی در مورد مشکلات مالی صبای قم تصریح کرد: مسئولان صبا چکی برای بیست‌وپنجم اسفندماه به ما داده‌اند که امیدوارم با پاس شدن این چک، شرایط تیم بهتر شود.

تارتار در مورد شانس صبا برای کسب سهمیه آسیا گفت: نباید از صبا انتظار سهمیه داشت چون کار سختی است. با توجه به جدایی برخی نفرات و مشکلات مالی، انتظار کسب سهمیه از صبا انتظار بالایی است. هر چند فوتبال قابل پیش‌بینی نیست و ما برای کسب سهمیه تلاش می‌کنیم.

ترکیب احتمالی

ترکیب احتمالی صبای قم: مهرداد طهماسبی، روزبه چشمی، هادی شکوری، ابوالفضل ابراهیمی، محمد اوسانی، محمد امین آرام طبع، جلال علیمحمدی، پیروز قربانی، جواد کاظمیان، حسین کوشکی و فرشید باقری/ سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب احتمالی استقلال خوزستان: پرویز کریمی، محمد طیبی، مجید حیدری، موسی کولی بالی، میثم دورقی، مهدی مومنی، روح الله سیف الهی، میثم مجیدی، میثم بائو، محسن بیات و سید مهدی سید صالحی/ سرمربی: عبدالله ویسی

دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و صبای قم در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ بر‌تر فوتبال از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز جمعه ۲۲ اسفند در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می‌شود.